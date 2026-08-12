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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم توفيق يقترب من الأهلي بعد خفض مطالبه المالية لفسخ عقده مع الشمال القطري

اكرم توفيق
اكرم توفيق
يارا أمين

يواصل أكرم توفيق، لاعب وسط نادي الشمال القطري، مفاوضاته مع إدارة ناديه؛ للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فسخ التعاقد بالتراضي، تمهيدًا للعودة إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتبقى في عقد أكرم توفيق مع الشمال القطري موسمًا آخر، إلا أن اللاعب يسعى لإنهاء ارتباطه بالنادي بالتراضي؛ في ظل وجود رغبة متبادلة بين الطرفين في إنهاء التعاقد، مع استمرار الخلاف حول المقابل المالي الخاص بفسخ العقد.

أكرم توفيق يخفض مطالبه المالية

وكشفت تقارير صحفية قطرية أن أكرم توفيق كان قد طلب الحصول على مليون دولار مقابل فسخ عقده بالتراضي، في حين عرضت إدارة الشمال 500 ألف دولار فقط لإنهاء التعاقد.

وفي تطور جديد، خفض اللاعب مطالبه المالية إلى 750 ألف دولار، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به، ليتمكن من الانتقال إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، خاصة مع اقتراب غلق باب القيد في مصر يوم 15 أغسطس الجاري.
 

24 ساعة تحسم انتقال أكرم توفيق إلى الأهلي

وشهدت الساعات الماضية تواصلًا مباشرًا بين أكرم توفيق ومسؤولي النادي الأهلي، حيث أكد اللاعب أن الـ24 ساعة المقبلة قد تشهد حسم موقفه مع الشمال القطري، تمهيدًا للانضمام إلى القلعة الحمراء بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فسخ العقد.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد رحيل المالي أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني، والتونسي محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري.

وكان أكرم توفيق قد غادر الأهلي قبل انطلاق الموسم الماضي، عقب انتهاء عقده مع الفريق، لينتقل إلى الشمال القطري في صفقة انتقال حر، قبل أن تفتح المفاوضات الحالية الباب أمام عودته مجددًا إلى القلعة الحمراء

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