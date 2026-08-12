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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة يضم المدير التنفيذي للاتحاد المصري إلى لجنة التطوير

الكابتن حسن عابد
الكابتن حسن عابد
أ ش أ

 استعان الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بالكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، للانضمام إلى لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، في خطوة تعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها عابد على المستويين القاري والدولي، وما يمتلكه من خبرات إدارية وفنية وعلاقات دولية واسعة.

وجاء اختيار حسن عابد لعضوية لجنة التطوير تقديرًا لخبراته الكبيرة ونجاحاته في دعم وتطوير منظومة الكرة الطائرة المصرية، إلى جانب إسهاماته الإدارية وعلاقاته الممتدة مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية والقارية، بما يؤهله للمشاركة في وضع رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء باللعبة على مستوى القارة الإفريقية.

ويعد حسن عابد من الكفاءات الإدارية البارزة في الكرة الطائرة المصرية، حيث يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، كما يشغل عضوية لجنة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية المصرية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته وخبراته في التعامل مع الملفات الرياضية الدولية.

ويمتلك عابد سجلًا مميزًا من العلاقات والخبرات الدولية، وهو ما يجعله إضافة قوية للجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الكرة الطائرة الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاتحادات بالقارة.

ويأتي اختيار حسن عابد ليؤكد الحضور المصري القوي داخل مؤسسات الكرة الطائرة الإفريقية، ويعكس في الوقت نفسه حجم التقدير الذي تحظى به الكفاءات المصرية القادرة على المساهمة في تطوير الرياضة على المستويين القاري والدولي.

وتترقب لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي خلال المرحلة المقبلة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لعابد، في ظل ما يتمتع به من رؤية إدارية وعلاقات دولية واسعة، بما يدعم جهود الاتحاد الإفريقي نحو بناء منظومة أكثر تطورًا واحترافية للكرة الطائرة في القارة.

الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة

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