رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المعقل العراقية لتعزيز التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وفدا من جامعة المعقل العراقية برئاسة منصور نعيم زايد، رئيس مجلس أمناء جامعة المعقل، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء من جانب جامعة المنصورة: الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور خالد بشير، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

وضم الوفد العراقي: الدكتور علي مظلوم حسين، والدكتور رياض غصاب ساهي، محمد منصور نعيم، أحمد عادل أحمد.

ورحَّب الدكتور شريف خاطر بالوفد العراقي، معربًا عن سعادته بزيارة وفد جامعة المعقل لجامعة المنصورة، ومؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها الأكاديمية والعلمية مع الجامعات العربية الشقيقة، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، ودعم التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية.

وأكد أن جامعة المنصورة تضع تعزيز الشراكات العربية ضمن أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون بين الجامعات في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يُتيح بناء شراكات فاعلة ومستدامة تستند إلى مجالات تعاون واضحة، وتحقق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن جامعة المنصورة تمتلك منظومة متكاملة من الكليات والمعامل والمراكز البحثية، إلى جانب خبرات أكاديمية وعلمية متنوعة، مؤكدًا حرص الجامعة على إتاحة هذه الخبرات في إطار شراكاتها مع الجامعات العربية، بما يدعم تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وتنمية مهارات الطلاب والباحثين.

كما أوضح أن التعاون مع جامعة المعقل يمثل امتدادًا لحرص جامعة المنصورة على توسيع حضورها الأكاديمي في المنطقة العربية، وبناء جسور للتواصل العلمي مع المؤسسات الجامعية العراقية، بما يفتح المجال أمام تنفيذ برامج مشتركة في التعليم والبحث العلمي والتدريب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب منصور نعيم زايد، رئيس مجلس أمناء جامعة المعقل، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تمتلكه جامعة المنصورة من إمكانات أكاديمية وبحثية متميزة، ومؤكدًا حرص جامعة المعقل على تعزيز التعاون مع جامعة المنصورة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية.

و ناقش الجانبان عددًا من مجالات التعاون المقترحة، شملت: تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية، والتعاون بين الكليات والتخصصات المناظرة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ودعم برامج التبادل والتدريب الطلابي، إلى جانب بحث فرص التعاون في الدراسات العليا والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية المشتركة.

وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور شريف خاطر الوفد العراقي في جولة داخل كلية الهندسة، بحضور الدكتور شريف البدوي، عميد الكلية، حيث استمع الوفد إلى عرض متكامل حول الكلية وتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية، وإمكاناتها التعليمية والبحثية، وأبرز نقاط التميز والريادة التي تتمتع بها.

وتضمنت الجولة زيارة عدد من المعامل المتخصصة بالكلية، حيث تفقَّد الوفد معمل التحكم المنطقي المبرمج، ومجمع معامل الفيزياء الهندسية، ومعمل الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، ومعمل الاتصالات اللاسلكية، كما شملت الجولة المعرض الدائم بقسم الهندسة المعمارية، حيث تعرَّف الوفد على نماذج من المشروعات والأعمال الطلابية والتطبيقات المعمارية التي تعكس الجانب الإبداعي والتطبيقي في الدراسة بالقسم.

واستمع الوفد، خلال الجولة، إلى شرح حول طبيعة العمل داخل المعامل، والتطبيقات التعليمية والبحثية التي تتيحها للطلاب والباحثين، وما تمثله من بيئة متكاملة للتدريب العملي ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

كما شملت الجولة كلية الصيدلة، حيث استقبل الدكتور خالد بشير، القائم بأعمال عميد الكلية، الوفد، وقدم شرحًا حول الكلية وتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية، ومنظومة البحث العلمي بها، وما تمتلكه من معامل ووحدات بحثية متخصصة تدعم الدراسات الصيدلية وتطوير الأبحاث في مجال الدواء.

وتفقَّد الوفد معمل أبحاث واكتشاف الدواء، إلى جانب عدد من المعامل والوحدات البحثية المتخصصة، من بينها: معمل الكيمياء التحليلية، ومعمل المشروعات البحثية، ووحدة الرنين النووي المغناطيسي، ووحدة مطياف الكتلة عالي الأداء، حيث استمع الوفد إلى شرح حول طبيعة العمل بهذه الوحدات، ودورها في دعم البحوث العلمية، وإجراء التحاليل المتقدمة التي تخدم الباحثين في مختلف المجالات الصيدلية.