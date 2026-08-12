الدقهلية تبدأ الاستعداد لمواجهة حرق قش الأرز والسحابة السوداء

عقد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات في هذا الشأن بحضور الدكتور ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عماد سليمان النجار مدير عام إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، الحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومسئولي الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لاستعراض استعدادات الأجهزة التنفيذية وآليات تنفيذ خطة المواجهة خلال موسم الحصاد المقبل.

وتناول الاجتماع متابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، والتأكيد على استمرار أعمال المرور الميداني اليومي بمختلف المناطق الزراعية، لرصد أي حالات حرق والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة النقاط الساخنة وحصر المناطق التي قد تشهد تجمعات أو عمليات حرق للمخلفات الزراعية.

وأكد على أن تعمل على تكثيف جهودها الاستباقية للحد من ظاهرة حرق قش الأرز، من خلال المتابعة المستمرة والتوعية بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، عن طريق محطات تجميع وتدوير القش، والتصدي لمخازن تجميع القش العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من مصادر تلوث الهواء، فضلاً عن حماية صحة وسلامة المواطنين.