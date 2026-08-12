بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه

شهدت محافظة المنوفية حادثة مأساوية بمركز بركة السبع؛ حيث لقي مسن حتفه وأُصيب ابن شقيقه البالغ من العمر 14 عامًا، جراء تعرضهما للطعن بسلاح أبيض على يد سائق، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

​وكان اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إشعارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع مشاجرة دموية في قرية طوخ طنبشا.

​وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات تبين أن ​المجني عليه المتوفى (ع. م. خ) يبلغ من العمر 59 عامًا، توفي متأثرًا بإصاباته البالغة، واصابة ابن شقيق المتوفى 14 عامًا بجرح طعني وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن سبب الخلاف مشادات حول خلافات الجيرة تطورت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض

و​نجحت القوى الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه سائق يبلغ من العمر 39 عامًا جار الضحايا وسبب الخلاف هو خلافات الجيرة وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة

وجرى إيداع جثمان المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حُرر محضر بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.