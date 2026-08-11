ضبط لحوم غير صالحة ببركة السبع.. وتحرير محاضر لمخالفات المخابز بالمنوفية

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنوفية حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في مركز ومدينة بركة السبع، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة بقرية جنزور، بالتنسيق التام مع مديرية الطب البيطري و إدارة التموين،وهيئة سلامة الغذاء ,أسفرت عن ضبط 100 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وفي مركز ومدينة الشهداء، نفذت الوحدة المحلية القروية بدراجيل حملة تفتيشية على المخابز بقرى كفر الشبع وكفر السوالمية وعزبة أبو راضي، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة المخابز وأدوات ومعدات العجن أسفرت عن تحرير 5 محاضر، تنوعت ما بين نقص وزن رغيف الخبز، وعدم نظافة المخابز وأدوات العجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف المراكز والمدن والقرى، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، وضبط المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.