جهود مكثفة للإنقاذ النهري لانتشال جثمان طفلة غارقة في أشمون بالمنوفية

​تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية جهودها المكثفة، اليوم الثلاثاء، للبحث عن جثمان طفلة تعرضت للغرق داخل مياه ترعة "النعناعية" في نطاق قرية كفر أبو السيد التابعة لمركز أشمون، وسط خيم من الحزن والترقب بين أهالي القرية.

​وكان اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إشعارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ بغرق صغيرة في مياه الترعة المشار إليها. وعلى الفور، تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري مزودة بالمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لبدء عمليات التمشيط والبحث.

​وتكثف الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ تواجدها في الموقع للوصول إلى الجثمان وانتشاله في أسرع وقت، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فور الانتهاء من أعمال انتشال الجثمان.