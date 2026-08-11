القبض على طرفي مشاجرة في أشمون بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بالتعدى عليه وشقيقه وأخرين بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية ومحاولة دهسهم بسيارة حال جلوسهم على أحد المقاهى بالمنوفية.

و بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 31 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أشمون بحدوث مشاجرة بين طرف أول (الشاكى وشقيقه وشخصين أخرين "مصابين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة") وطرف ثان (5 أشخاص "مصابين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات سابقة بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى حول أولوية المرور تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبالعرض على النيابة أبدى الطرفين رغبتهما فى التصالح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





