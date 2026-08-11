يواصل الصعود.. الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات

واصل سعر الدولار في الارتفاع مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن وصل أمس في عدد من البنوك، لمستوى 50 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار فى بنك مصر

- 50.30 جنيه للشراء.

- 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

- 50.15 جنيه للشراء.

- 50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

- 49.91 جنيه للشراء.

- 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

- 50.25 جنيه للشراء.

- 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 50.24 جنيه للشراء.

- 50.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 50.20 جنيه للشراء.

- 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

- 50.25 جنيه للشراء.

- 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

- 50.24 جنيه للشراء.

- 50.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

- 49.87 جنيه للشراء.

- 49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 50.33 جنيه للشراء.

- 50.43 جنيه للبيع.