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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جايسون ستاثام: أحب التفاصيل الدقيقة لصناعة الأفلام لذلك شاركت في إنتاج Mutiny

فيلم Mutiny
فيلم Mutiny
أحمد إبراهيم

تستقبل دور العرض المصرية تجربة سينمائية جديدة بعنوان فيلم Mutiny والتي يقدمها نجم الأكشن جايسون ستاثام مع فريق عمل مميز ومتكامل على رأسهم المخرج الفرنسي جان فرانسوا ريشيه، حيث يجمع الفيلم بين أجواء مثل Die Hard وUnder Siege، إلا أنه يقدم مغامرة ذات طابع عالمي، حيث لا تقتصر الأحداث على مكان واحد، بل تمتد عبر البحر لتتحول إلى مواجهة مع شبكة إجرامية دولية ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى 20 أغسطس الجاري. 

ويجسد ستاثام شخصية الرجل الذي يقاتل دفاعًا عن الأبرياء ويسعى للانتقام ممن ارتكبوا الجرائم بحقهم.

ومن المفارقات في كواليس هذا العمل أنه يجمع عدد كبير من فريق عمل فيلم Plane الذي عرض عام 2023، وهو ما يجعل Mutiny بمثابة تعاون جديد للفريق، ومنهم المخرج جان-فرانسوا ريشيه، وكتب السيناريو جي بي دافيس والذي يشارك في كتابة Mutiny. مع ليندساي مايكل، وأيضا المنتج مارك بوتان ، والمنتج التنفيذي ألستير بورهينغهام، ومدير التصوير بريندان دالفين، والمونتير ديفيد روزنبلوم ، والمؤلف الموسيقي ماركوس ترمب. 

مارك بوتان: كنا نبحث عن مكان محاصر لم يسبق أن استُخدم بهذا الشكل في أفلام الأكشن

ويقول منتج الفيلم مارك بوتان، إن فكرة Mutiny بدأت من رغبتهما في ابتكار بيئة جديدة يوضع فيها البطل أمام تحديات استثنائية، قائلا : "كنا نبحث عن مكان محاصر لم يسبق أن استُخدم بهذا الشكل في أفلام الأكشن، مثلما فعلنا في فيلم Plane، وبدأنا نتحدث عن سفن الشحن، ثم بنينا القصة من هذه الفكرة: كيف ينتهي الأمر بالبطل على متن سفينة؟ ولماذا هو هناك؟".

وأضاف: " فاختيار سفينة شحن كمسرح لأحداث Mutiny لم يكن مجرد تغيير في موقع الأكشن، بل امتدادًا لاهتمام جان فرانسوا ريشيه بوضع أبطاله داخل أماكن مغلقة ومحدودة الحركة، وتحويل هذه المساحات إلى ساحات مشحونة بالتوتر والمواجهات، فبعد أن حوّل الطائرة في Plane إلى مساحة كاملة للصراع والبقاء، ينتقل في Mutiny إلى سفينة شحن ضخمة، بما توفره من ممرات ضيقة وحاويات وطوابق متعددة ومساحات معزولة، لتصبح السفينة نفسها جزءًا أساسيًا من بناء الإثارة". 

وحول إختيار جايسون ستاثام لبطولة الفيلم قال فرانسوا "بمجرد أن قرأت السيناريو، فكرت فورًا في جيسون ستاثام، الفيلم يبدأ في الحياة الحقيقية عندما ينضم إليه الممثلون، وعندما وافق جيسون، استطعت أن أتخيل شكل الفيلم بالكامل، أرسلت له السيناريو يوم الجمعة، قرأه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبحلول يوم الإثنين كنا قد بدأنا التخطيط، بالنسبة لي، أصبح الفيلم هو جيسون ستاثام".

وعلى الجانب الآخر يعد هذا العمل هو الأول سينمائيا والذي يجمع بين جايسون ستاثام والمخرج الفرنسي جان فرانسوا ريشيه، وأكد الكثيرون أن السبب في هذا التعاون هو نجاح فيلم Plane، وقال جايسون أن العمل مع ريشيه كان السبب الرئيسي وراء انضمامه إلى المشروع، مؤكدا إن "جان-فرانسوا مخرج رائع وله أسلوبه الخاص الذي أعشقه، أكثر ما يعجبني فيه أنه يفضل تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد بشكل عملي أمام الكاميرا، بدلًا من الاعتماد على المؤثرات البصرية (CGI). أرفع له القبعة على ذلك"، وأضاف: "يعرف تمامًا ما يريده، لذلك يعمل بسرعة ودقة، غالبًا ما يكتفي بلقطة أو اثنتين ثم ينتقل إلى المشهد التالي. لديه فريق مذهل، وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي".

ولم يكتفي ستاثام ببطولة الفيلم، بل يشارك أيضًا في إنتاجه من خلال شركته  Punch Palace ويقول: "أحب التفاصيل الدقيقة لصناعة الأفلام، أعرف نوعية الأفلام التي أريد تقديمها والأشخاص الذين أرغب في العمل معهم، كمنتج، أستطيع تحقيق هذه الرؤية، كما أنني أقدر النتيجة النهائية أكثر لأنني أدرك حجم التحديات التي واجهناها أثناء التنفيذ". 

وتدور أحداث الفيلم حول عميل سابق في العمليات الخاصة يجد نفسه متورطًا في مؤامرة دولية معقدة، بعد اتهامه بجريمة لم يرتكبها، ليبدأ رحلة هروب مع تصاعد الأحداث، يتحول إلى مطارد من جهات متعددة، ويضطر لكشف الحقيقة وإنقاذ نفسه وسط شبكة من الخداع والخيانة.

الفيلم من تأليف جي بي دافيس، ليندساي ميشيل، وإنتاجLionsgate ، MedRiver Pictures، Mutiny Films، Punch Palace Productions، والتوزيع الداخلي لـ United Motion Picture، ويشارك في بطولته مع جايسون ستاثام كل من أنابيلا واليز، وأرناس فيدرافيشيوس، وأدريان ليستر، ولي تشارلز، ورولاند مولر.

ليندساي مايكل مارك بوتان فيلم Mutiny جايسون ستاثام المخرج الفرنسي جان فرانسوا ريشيه

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