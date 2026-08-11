محمد التاجي ينفي إجراء عملية جراحية فى العمود الفقري.. خاص

كشف الفنان محمد التاجي تفاصيل تعرضه الى أزمة صحية اسفرت عن دخوله المستشفى لمدة يوم مؤكدا ان الحالته الصحية جيدة وبخير.

قال محمد التاجي فى تصريح خاص لصدى البلد : هناك كثير من الشائعات التى خرجت عن حالتي الصحية جميعها غير دقيقة مضيفا : انا بخير وحالتي الصحية مستقرة ولم اتعرض الى أى ازمة صحية شديدة كما صور البعض بأنني أجريت عملية فى العمود الفقري.

وأضاف محمد التاجي : انني تعرض الى ازمة خراج فى قدمي وتم حجزي فى المستشفى بسبب اننى لدي سيولة فى الدم كأجراء وقائى فقط ولكن لم اجري عملية جراحية كبيرة كما ادعى البعض.

حقيقة زواج محمد التاجي

من ناحية أخرى حالة من الجدل أثيرت بسبب منشور أحد أصدقاء الفنان محمد التاجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن صورا له زاعما أنها من شهر العسل بالساحل الشمالي.

وحرص موقع صدى البلد، على التأكد من صحة الصور المنشورة، ونفى محمد التاجي وجود هذه الصور مؤكدا أنها بالذكاء الاصطناعي وتم تركيبها من أجل الدعابة بينه وبين صديقه.

واستنكر محمد التاجي، انتشار هذه الصور من قبل البعض دون التأكد من صحتها.

أعمال محمد التاجي

وكان أحدث أعمال الفنان محمد التاجي، الفنية هو مشاركته في مسلسل بابا وماما جيران، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

وفي موسم دراما رمضان 2025، شارك الفنان محمد التاجي، في بطولة مسلسل جودر 2.

المسلسل قام ببطولته ياسر جلال والذى قدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، وشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.