مدبولي: المشروعات الخدمية بالغربية تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة بمختلف قرى ومحافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية بمحافظة الغربية، إن المشروعات التي يتم تنفيذها تستهدف توفير خدمات أساسية للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، مشيرًا إلى أن الجولة شهدت متابعة عدد من المشروعات الخدمية، والتأكد من توافر الخدمات الطبية والأدوية اللازمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الخدمات داخل القرى، خاصة في قطاعات الصحة والخدمات الحكومية، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة بصورة أفضل وأسرع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو تحقيق مردود مباشر يشعر به المواطن في حياته اليومية.