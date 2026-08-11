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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أماكن وموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين خلال الأيام الحالية عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج، الذي يمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

ويستفيد ملايين المواطنين من برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم دعما نقديا للأسر المستحقة وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير الاجتماعية والاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 15 أغسطس 2026 موعدا لبدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس، وفقا للموعد الدوري المحدد للصرف.

ويشمل الصرف جميع المستفيدين المستحقين للدعم، بما في ذلك حاملو بطاقات ميزة، على أن يتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم من منافذ الصرف المحددة وفقا للقواعد المنظمة للبرنامج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم وتقليل التكدس، وتشمل أماكن الصرف ما يلي.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ صرف بطاقات ميزة.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع.

منافذ فوري.
 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام إلكترونيا عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وقيمة الدعم المستحق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع عدد من الخطوات البسيطة.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الخانة المخصصة للاستعلام.

الضغط على خيار استعلام.

وبعد إتمام عملية الاستعلام تظهر للمواطن البيانات المتعلقة بالبطاقة، والتي تتضمن اسم المستفيد ونوع البطاقة وحالتها، سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، بالإضافة إلى قيمة الدعم المستحق وسبب الإيقاف أو التجميد في حالة وجوده.

كما يمكن للمستفيدين تقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالبرنامج من خلال الوسائل التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، ومن بينها الخط الساخن 19680 والموقع الإلكتروني للوزارة.

كيفية التقديم على برنامج تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتقديم المستندات المطلوبة، على أن يتم فحص الحالة وفقا لمعايير الاستحقاق المعتمدة.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد أفراد الأسرة، إلى جانب المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق، بالإضافة إلى تقرير طبي معتمد للحالات المرضية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، في حال انطباق الحالة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها تحديد مدى استحقاق المتقدم للدعم، وتشمل ضرورة انطباق معايير الاستحقاق الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة.

كما تتضمن الشروط ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة من العاملين بالحكومة أو القطاع الرسمي بما يتعارض مع قواعد الاستحقاق، وألا يتجاوز الدخل التأميني الحدود المحددة وفقا للضوابط المنظمة للبرنامج.

وتشمل معايير الاستحقاق أيضا عدم امتلاك المتقدم لأراض زراعية أو عقارات أو سيارات بما يتجاوز الحدود المسموح بها، إلى جانب الالتزام بالضوابط الخاصة بالفئات المستحقة للدعم.

وبالنسبة للأسر التي لديها أطفال مقيدون ضمن برنامج تكافل، يشترط انتظام الأطفال في الدراسة وفقا لنسبة الحضور المحددة، والتي تبلغ 80%، مع الالتزام بالضوابط التعليمية والصحية المقررة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددا من الفئات الأكثر احتياجا، وفي مقدمتها الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، إلى جانب الأطفال المنتمين إلى الأسر المستحقة للدعم.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة بهدف توفير دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجا، ومساندة الأسر في مواجهة الأعباء المعيشية، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تعزيز مظلة العدالة والحماية الاجتماعية في مختلف المحافظات.

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