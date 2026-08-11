مدبولي: التعليم الفني يفتح فرص عمل قد تكون أفضل من خريجي الجامعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحسين جودة مدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى وجود مشاركة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، إلى جانب إنشاء جامعات تكنولوجية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد جولته اليوم بمحافظة بالغربية، أن تطوير التعليم الفني يهتم بالجوانب التطبيقية، وأن التعليم الفني يواكب متطلبات سوق العمل والعصر، ويرصد فرص العمل الجديدة ويتعامل معها.

فرص عمل

ولفت إلى أن الطلاب يتخرجون في هذه الجامعات، ويحصلون على فرص عمل قد تكون أفضل من تلك المتاحة لخريجي بعض الجامعات الأخرى.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز طب أسرة سندبسط بمحافظة الغربية ويرافقه عدد من الوزراء من وزير الصحة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية.

واستمع مدبولي لشرح حول المركز الطيبي الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي القرية ضمن مشروع حياة كريمة والذي يتضمن 3 ادوار علي مساحة 2050 متر.

واستمع مدبولي لشرح حول توفير الأدوية اللازمة للمواطنين وتوفير أدوية الأنسولين والتي تكفي الي شهرين بأجود الأنواع كما تفقد عيادة طب الاسرة وتعرف علي واسئل تنظيم الاسرة والجاز الذي يستمر عامين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الغربية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية والعمرانية الجاري تنفيذها في المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.