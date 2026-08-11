قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز صفقات كبار أوروبا في صيف 2026.. تعاقدات ضخمة تشعل الميركاتو

كوكورييا أبرز صفقات ريال مدريد
كوكورييا أبرز صفقات ريال مدريد
إسراء أشرف

شهد سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 تحركات قوية من جانب كبار الأندية الأوروبية، التي دخلت الميركاتو بهدف تدعيم صفوفها بعناصر قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا، وسط صفقات ضخمة تخطت قيمتها عشرات الملايين من اليورو.

وشهدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز النصيب الأكبر من الإنفاق، بينما تحرك ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بقوة لتدعيم صفوفهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ريال مدريد.. صفقات ثقيلة لتدعيم الفريق

واصل ريال مدريد تحركاته القوية في سوق الانتقالات، بعدما أبرم عدة صفقات بارزة، كان أبرزها التعاقد مع الألماني يان دياموندي قادمًا من لايبزيج مقابل 125 مليون يورو، في واحدة من أكبر صفقات الميركاتو.

كما ضم النادي الملكي مارك كوكوريلا من تشيلسي مقابل 55 مليون يورو، إلى جانب كارلوس إسبى من ليفانتي مقابل 25 مليون يورو.

وفي إطار تدعيم صفوفه دون تكاليف انتقال، استفاد ريال مدريد من سوق الانتقالات الحرة بالتعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي وإبراهيما كوناتي من ليفربول.

برشلونة.. تدعيم هجومي من الدوري الإنجليزي

اتجه برشلونة إلى الدوري الإنجليزي لتعزيز قوته الهجومية، بعدما تعاقد مع أنتوني جوردون قادمًا من نيوكاسل مقابل 80 مليون يورو.

كما ضم النادي الكتالوني كريم أديمي من بوروسيا دورتموند مقابل 22 مليون يورو، بينما تعاقد مع جيسي بيسوو من كلوب بروج مقابل 8.5 مليون يورو.

ليفربول.. صفقات جديدة لتعزيز الفريق

دخل ليفربول سوق الانتقالات بقوة، وكان أبرز تعاقداته الفرنسي جيريمي جاكيه، القادم من رين مقابل 63 مليون يورو.

كما دعم الفريق صفوفه بالتعاقد مع فيكتور مونيوز من أوساسونا مقابل 40 مليون يورو، في إطار خطة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة على مختلف البطولات.

مانشستر سيتي.. صفقة بـ135 مليون يورو

كان مانشستر سيتي من أكثر الأندية إنفاقًا في الميركاتو، بعدما حسم صفقة إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست مقابل 135 مليون يورو، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي دخلت حسابات الفريق.

وضم سيتي أيضًا ماتايس ديتوربيه من تروا مقابل 25 مليون يورو، وجيريمي مونجا من ليستر سيتي مقابل 11 مليون يورو، إلى جانب الحارس بيرس تشارلز من شيفيلد مقابل 3.5 مليون يورو.

آرسنال.. تدعيمات قوية في أكثر من مركز

عزز آرسنال صفوفه بعدد من الصفقات المهمة، يتقدمها البرازيلي برونو جيماريش، الذي انتقل إلى الجانرز قادمًا من نيوكاسل مقابل 87.5 مليون يورو.

كما تعاقد النادي اللندني مع بييرو هينكابي من باير ليفركوزن مقابل 52 مليون يورو، بالإضافة إلى كريستوس تيزوليس من كلوب بروج مقابل 40 مليون يورو.

تشيلسي.. إنفاق ضخم وصفقات بالجملة

واصل تشيلسي سياسته في إبرام الصفقات الكبيرة، وكان أبرزها التعاقد مع مورجان روجرز من أستون فيلا مقابل 138 مليون يورو، ليصبح من أغلى صفقات الصيف.

كما ضم البلوز ماركو باليسترا من أتالانتا مقابل 57 مليون يورو، وجيوفاني كويندا من سبورتنج لشبونة مقابل 50.7 مليون يورو، إلى جانب ماكسين لاكروا من كريستال بالاس مقابل 60.7 مليون يورو.

وشملت قائمة تعاقدات تشيلسي أيضًا فالنتين باركو مقابل 40 مليون يورو، وإيمانويل إميجا مقابل 25.3 مليون يورو، فضلًا عن عدد من الصفقات الأخرى.

باريس سان جيرمان.. تعزيز الصفوف بعد الموسم التاريخي

تحرك باريس سان جيرمان لتدعيم تشكيلته بعد الموسم التاريخي الذي قدمه الفريق، وكان أبرز تعاقداته الفرنسي ماجني أكليوش، القادم من موناكو مقابل 50 مليون يورو.

كما ضم النادي الباريسي الحارس الإيطالي أليساندرو لونجوني في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى التونسي خليل العياري من الملعب التونسي مقابل 1.5 مليون يورو.

بايرن ميونخ.. صفقتان بارزتان لتعزيز الفريق

تحرك بايرن ميونخ بشكل مبكر في سوق الانتقالات الصيفية، ونجح في حسم عدد من الصفقات المهمة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان أبرز تعاقدات الفريق البافاري ضم ناثانيل براون من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 50 مليون يورو، في صفقة تستهدف تعزيز الجبهة اليسرى، إلى جانب التعاقد مع المغربي إسماعيل صيباري قادمًا من أيندهوفن مقابل نحو 50 مليون يورو.

كما ضم بايرن نويل أسيكو من هانوفر مقابل 3.5 مليون يورو، ليواصل النادي سياسته في الجمع بين الصفقات الجاهزة والمواهب الشابة.

وبحسب آخر تحركات النادي، فإن الجزء الأكبر من ملف التعاقدات الصيفية أصبح محسومًا، مع تركيز الإدارة حاليًا على تخفيض فاتورة الرواتب والتعامل مع ملف الراحلين.

بوروسيا دورتموند.. استثمار في المواهب

أما بوروسيا دورتموند، فواصل سياسته المعروفة بالاعتماد على المواهب الشابة، وأبرم عدة تعاقدات بهدف بناء فريق قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وجاء كونستانتينوس كاريتساس، لاعب جينك، على رأس أبرز صفقات دورتموند مقابل 30 مليون يورو، بينما تعاقد النادي مع جوان جادو من ريد بول سالزبورج مقابل 19.7 مليون يورو.

كما ضم دورتموند كاوا براتيس من كروزيرو مقابل 7 ملايين يورو، وجاستن ليرما من إندبندينتي مقابل 4 ملايين يورو.

وتعكس هذه التحركات استمرار دورتموند في استراتيجيته القائمة على اكتشاف المواهب مبكرًا، وتطويرها لتصبح عناصر أساسية في الفريق، بدلًا من الاعتماد فقط على التعاقد مع النجوم أصحاب الخبرة.

الميركاتو الأوروبي.. منافسة لا تتوقف

وتكشف تحركات كبار أوروبا عن حجم المنافسة المنتظرة في الموسم الجديد، بعدما لجأت الأندية إلى إنفاق مبالغ ضخمة لتدعيم صفوفها، سواء بضم نجوم جاهزين أو مواهب شابة يُنتظر أن تكون جزءًا من مستقبل فرقها.

ومع استمرار سوق الانتقالات الصيفية، تظل الأندية الكبرى مرشحة لإبرام المزيد من الصفقات، في ظل سباق محتدم لتكوين أقوى تشكيلات ممكنة قبل انطلاق المنافسات المحلية ودوري أبطال أوروبا.

صفقات أوروبا صفقات ريال مدريد صفقات برشلونة صفقات ليفربول صفقات أرسنال الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية

الأعلى للشئون الإسلامية يعقد الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية بمشاركة وفد طلابي

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الصلاة مع إطفاء النور وتغميض العينين طلبًا للخشوع.. وما حكم الشماتة في الظالم والفرح بما يصيبه؟

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة مكتوبة .. ردد أفضل الأذكار المأثورة عن النبي تفتح لك أبواب الخيرات

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد