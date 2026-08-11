أبرز صفقات كبار أوروبا في صيف 2026.. تعاقدات ضخمة تشعل الميركاتو

شهد سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 تحركات قوية من جانب كبار الأندية الأوروبية، التي دخلت الميركاتو بهدف تدعيم صفوفها بعناصر قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا، وسط صفقات ضخمة تخطت قيمتها عشرات الملايين من اليورو.

وشهدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز النصيب الأكبر من الإنفاق، بينما تحرك ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بقوة لتدعيم صفوفهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ريال مدريد.. صفقات ثقيلة لتدعيم الفريق

واصل ريال مدريد تحركاته القوية في سوق الانتقالات، بعدما أبرم عدة صفقات بارزة، كان أبرزها التعاقد مع الألماني يان دياموندي قادمًا من لايبزيج مقابل 125 مليون يورو، في واحدة من أكبر صفقات الميركاتو.

كما ضم النادي الملكي مارك كوكوريلا من تشيلسي مقابل 55 مليون يورو، إلى جانب كارلوس إسبى من ليفانتي مقابل 25 مليون يورو.

وفي إطار تدعيم صفوفه دون تكاليف انتقال، استفاد ريال مدريد من سوق الانتقالات الحرة بالتعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي وإبراهيما كوناتي من ليفربول.

برشلونة.. تدعيم هجومي من الدوري الإنجليزي

اتجه برشلونة إلى الدوري الإنجليزي لتعزيز قوته الهجومية، بعدما تعاقد مع أنتوني جوردون قادمًا من نيوكاسل مقابل 80 مليون يورو.

كما ضم النادي الكتالوني كريم أديمي من بوروسيا دورتموند مقابل 22 مليون يورو، بينما تعاقد مع جيسي بيسوو من كلوب بروج مقابل 8.5 مليون يورو.

ليفربول.. صفقات جديدة لتعزيز الفريق

دخل ليفربول سوق الانتقالات بقوة، وكان أبرز تعاقداته الفرنسي جيريمي جاكيه، القادم من رين مقابل 63 مليون يورو.

كما دعم الفريق صفوفه بالتعاقد مع فيكتور مونيوز من أوساسونا مقابل 40 مليون يورو، في إطار خطة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة على مختلف البطولات.

مانشستر سيتي.. صفقة بـ135 مليون يورو

كان مانشستر سيتي من أكثر الأندية إنفاقًا في الميركاتو، بعدما حسم صفقة إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست مقابل 135 مليون يورو، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي دخلت حسابات الفريق.

وضم سيتي أيضًا ماتايس ديتوربيه من تروا مقابل 25 مليون يورو، وجيريمي مونجا من ليستر سيتي مقابل 11 مليون يورو، إلى جانب الحارس بيرس تشارلز من شيفيلد مقابل 3.5 مليون يورو.

آرسنال.. تدعيمات قوية في أكثر من مركز

عزز آرسنال صفوفه بعدد من الصفقات المهمة، يتقدمها البرازيلي برونو جيماريش، الذي انتقل إلى الجانرز قادمًا من نيوكاسل مقابل 87.5 مليون يورو.

كما تعاقد النادي اللندني مع بييرو هينكابي من باير ليفركوزن مقابل 52 مليون يورو، بالإضافة إلى كريستوس تيزوليس من كلوب بروج مقابل 40 مليون يورو.

تشيلسي.. إنفاق ضخم وصفقات بالجملة

واصل تشيلسي سياسته في إبرام الصفقات الكبيرة، وكان أبرزها التعاقد مع مورجان روجرز من أستون فيلا مقابل 138 مليون يورو، ليصبح من أغلى صفقات الصيف.

كما ضم البلوز ماركو باليسترا من أتالانتا مقابل 57 مليون يورو، وجيوفاني كويندا من سبورتنج لشبونة مقابل 50.7 مليون يورو، إلى جانب ماكسين لاكروا من كريستال بالاس مقابل 60.7 مليون يورو.

وشملت قائمة تعاقدات تشيلسي أيضًا فالنتين باركو مقابل 40 مليون يورو، وإيمانويل إميجا مقابل 25.3 مليون يورو، فضلًا عن عدد من الصفقات الأخرى.

باريس سان جيرمان.. تعزيز الصفوف بعد الموسم التاريخي

تحرك باريس سان جيرمان لتدعيم تشكيلته بعد الموسم التاريخي الذي قدمه الفريق، وكان أبرز تعاقداته الفرنسي ماجني أكليوش، القادم من موناكو مقابل 50 مليون يورو.

كما ضم النادي الباريسي الحارس الإيطالي أليساندرو لونجوني في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى التونسي خليل العياري من الملعب التونسي مقابل 1.5 مليون يورو.

بايرن ميونخ.. صفقتان بارزتان لتعزيز الفريق

تحرك بايرن ميونخ بشكل مبكر في سوق الانتقالات الصيفية، ونجح في حسم عدد من الصفقات المهمة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان أبرز تعاقدات الفريق البافاري ضم ناثانيل براون من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 50 مليون يورو، في صفقة تستهدف تعزيز الجبهة اليسرى، إلى جانب التعاقد مع المغربي إسماعيل صيباري قادمًا من أيندهوفن مقابل نحو 50 مليون يورو.

كما ضم بايرن نويل أسيكو من هانوفر مقابل 3.5 مليون يورو، ليواصل النادي سياسته في الجمع بين الصفقات الجاهزة والمواهب الشابة.

وبحسب آخر تحركات النادي، فإن الجزء الأكبر من ملف التعاقدات الصيفية أصبح محسومًا، مع تركيز الإدارة حاليًا على تخفيض فاتورة الرواتب والتعامل مع ملف الراحلين.

بوروسيا دورتموند.. استثمار في المواهب

أما بوروسيا دورتموند، فواصل سياسته المعروفة بالاعتماد على المواهب الشابة، وأبرم عدة تعاقدات بهدف بناء فريق قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وجاء كونستانتينوس كاريتساس، لاعب جينك، على رأس أبرز صفقات دورتموند مقابل 30 مليون يورو، بينما تعاقد النادي مع جوان جادو من ريد بول سالزبورج مقابل 19.7 مليون يورو.

كما ضم دورتموند كاوا براتيس من كروزيرو مقابل 7 ملايين يورو، وجاستن ليرما من إندبندينتي مقابل 4 ملايين يورو.

وتعكس هذه التحركات استمرار دورتموند في استراتيجيته القائمة على اكتشاف المواهب مبكرًا، وتطويرها لتصبح عناصر أساسية في الفريق، بدلًا من الاعتماد فقط على التعاقد مع النجوم أصحاب الخبرة.

الميركاتو الأوروبي.. منافسة لا تتوقف

وتكشف تحركات كبار أوروبا عن حجم المنافسة المنتظرة في الموسم الجديد، بعدما لجأت الأندية إلى إنفاق مبالغ ضخمة لتدعيم صفوفها، سواء بضم نجوم جاهزين أو مواهب شابة يُنتظر أن تكون جزءًا من مستقبل فرقها.

ومع استمرار سوق الانتقالات الصيفية، تظل الأندية الكبرى مرشحة لإبرام المزيد من الصفقات، في ظل سباق محتدم لتكوين أقوى تشكيلات ممكنة قبل انطلاق المنافسات المحلية ودوري أبطال أوروبا.