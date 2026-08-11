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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحالف الوطني يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة.. ونبيلة مكرم: نتوسع في تقديم الدعم للأكثر احتياجا

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
هاني حسين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "إيد واحدة" تبدأ اليوم مرحلتها الثالثة، بعد أن انتهت المرحلتين الأولى والثانية، واللتين حققتا العديد من النجاحات التي دفعتهم إلى الاستمرار، كما أنها تجسّد الصورة الحقيقية لتكاتف المؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني، فضلًا عن التكاتف حول القيادة السياسية، بعد التكليفات الرئاسية الأخيرة بضرورة التوسع في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، في ضوء كل التحديات التي تمر بها الدولة.

وأضافت خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من الفيوم، أنهم بدأوا في شمال الصعيد، وتحديدا من الفيوم، وصولا إلى أسوان، متابعة: "لا أريد أن أقول إن هناك ما يميز محافظة عن أخرى، ولكننا نعمل على أرض الواقع، والمعلومات تصل إلينا من الشارع".

وتابعت: "المكان الذي نحن موجودون فيه الآن يمثل فقط جانبًا من الخدمات التي تقدمها حملة أو مبادرة إيد واحدة اليوم في محافظة الفيوم، لكن الحقيقة أن المبادرة تشمل أيضًا طرق الأبواب، والتمكين الاقتصادي، والدعم الطبي، والدعم المادي، وجميع الاحتياجات التي رصدناها حتى نتمكن من تلبيتها".

وواصلت: "الأمر لا يتعلق بعدد القوافل بقدر ما يتعلق بحجم التأثير الذي نستطيع أن نلمسه لدى المواطن، ومدى قدرتنا على تلبية احتياجاته، نحن اليوم في الفيوم، ويوم الأحد، سنكون في بني سويف، ثم أسيوط، ثم المنيا، ونتحرك في خط الصعيد، من الفيوم حتى أسوان".

نبيلة مكرم التحالف الوطني مصر المجتمع المدني اخبار التوك شو

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