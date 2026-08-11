قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلهام شاهين : مبادرة إيده فى إيدك هدفها شعور الطفل بالأمان وقدوته داخل أسرته

إلهام شاهين
إلهام شاهين
شيماء جمال

قالت الدكتورة إلهام شاهين، الأستاذ بجامعة الأزهر والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة «إيده في إيدك» تستهدف الأب باعتباره ولي الأمر والمسؤول عن الأسرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو أن يشعر الطفل بالأمان وأن يجد قدوته داخل أسرته.

وأوضحت الأستاذ بجامعة الأزهر والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال تواجدها ضيفة ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أن فكرة المبادرة تقوم على أن يترك الطفل الهاتف المحمول لبعض الوقت، ويمسك بيد والده، حتى يحصل على القدوة والعلم والأخلاقيات والسلوكيات من الأسرة بدلًا من أن يكون الهاتف هو المصدر الأساسي للتأثير عليه.

وأكدت أن الطفل يحتاج إلى أن يأخذ قدوته الأولى من البيت، موضحة أن الأب والأم ومن حول الطفل يمثلون النموذج الذي يقلده ويتأثر به.

وأضافت أن المبادرة تشجع الأب على اصطحاب ابنه معه إلى المسجد، وزيارة الأقارب، والنادي، وكل الأماكن الجيدة التي يذهب إليها، إلى جانب إشراكه في الأعمال الخيرية والتطوعية، حتى يتعلم الطفل بالممارسة والمعاشرة ويرى والده وهو يقوم بالأعمال الصالحة.

وأشارت إلى أن الهدف هو أن يعود الأب إلى دوره الحقيقي في تربية أبنائه، كما كان الآباء يفعلون في السابق، مؤكدة أهمية أن يشارك الأب أبناءه تفاصيل الحياة بدلًا من تركهم أمام الهواتف والتكنولوجيا طوال الوقت.

وكشفت الدكتورة إلهام شاهين عن بدء تنفيذ المبادرة بالفعل من خلال توجيه الوعاظ والواعظات في مختلف المناطق للتحدث عنها، وتوعية الآباء والأمهات بضرورة أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم، واصطحابهم معهم في مختلف الأنشطة والأماكن المفيدة.

وأضافت أن وحدة الدعوة الإلكترونية بدأت أيضًا في تنفيذ المبادرة من خلال مجموعة من الوسائل، من بينها المقاطع القصيرة، ومقاطع التوعية، والمواد المصورة، إلى جانب مواد توعوية يقدمها الوعاظ والواعظات.

وأوضحت أن الخطة تتضمن كذلك تنظيم مسابقات للآباء والأمهات ومسابقات للأطفال، على أن يتم تنفيذ هذه الأنشطة تباعًا.

وأشارت إلى وجود مبادرة «تحدث معنا»، التي يمكن من خلالها أن يتواصل الآباء والأمهات مع الجهات المختصة في حال وجود مشكلة تواجههم في تنفيذ المبادرة أو في التواصل مع الأبناء.

وقالت إن المبادرة تستهدف مساعدة الأب أو الأم في معرفة أسباب عدم وجود الأب في حياة أبنائه، والعمل على حل المشكلات التي تعوق التواصل، سواء من خلال التوجيه أو المساعدة المباشرة.

وأكدت أن هناك وحدات لـ«لم الشمل» على مستوى الجمهورية وفي مختلف المحافظات، ويمكنها التدخل بشكل مباشر في المشكلات الأسرية، سواء من خلال استدعاء الأسرة أو التواصل معها، بل ويمكن الوصول إلى الأسرة في مكانها إذا تطلب الأمر ذلك، مشددة على أن هذه الخدمات يقدمها الأزهر مجانًا.

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين أن حملات «طرق الأبواب» يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها المجلس القومي للمرأة والمبادرات الرئاسية، مشيرة إلى مشاركة الجهات المعنية في هذه الحملات للوصول إلى الأسر وتوعيتها.

وأكدت أن انشغال الآباء بالهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي عن أبنائهم يأتي في مقدمة الأخطاء التي تؤدي إلى سوء استخدام الأطفال للتكنولوجيا.

وأوضحت أن الأب الذي يقضي وقته ممسكًا بالهاتف يقدم لأبنائه نموذجًا وقدوة عملية، وبالتالي يصبح من الصعب أن يطلب منهم الابتعاد عن الهاتف بينما هو نفسه منشغل به طوال الوقت.

وأضافت أن الأمر يشبه الأب الذي يقوم بسلوك ضار ثم يطلب من ابنه الابتعاد عنه، مؤكدة أن الأب يجب أن يبدأ بنفسه أولًا، ثم يطلب من أبنائه الالتزام بالسلوك الذي يريده منهم.

وشددت الدكتورة إلهام شاهين على أن مطالبة الأبناء بترك الهاتف لا تكفي وحدها، موضحة أنه يجب تقديم بديل مناسب لهم.

وقالت إن الطفل عندما يترك الهاتف يحتاج إلى معرفة ما الذي سيفعله بدلًا منه، خاصة خلال أوقات الإجازات، ولذلك يجب أن يكون لدى الأسرة بدائل مفيدة تتناسب مع قدرات واهتمامات كل طفل.

وأكدت أن التربية الصحيحة لا تقوم فقط على المنع، وإنما تحتاج إلى توفير بدائل عملية تساعد الطفل على استثمار وقته بطريقة مفيدة، وتعيد بناء العلاقة بينه وبين أسرته بعيدًا عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.

الأزهر الطفل الاب الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أزمة أرض المعادي واليخت بالتجمع.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سحب 38 فدانًا

الضرائب

مفاجأة الصكوك الضريبية.. الضرائب تحسم الجدل: لا تخالف الشريعة

ليبيا

الجيش الليبي : اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد