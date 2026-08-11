يونيسف : مقتل أكثر من طفل أسبوعياً في الضفة الغربية منذ مطلع 2024

أبرزت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حنان سليمان، تدهور أوضاع الأطفال في الضفة الغربية، قائلة إن الأماكن الأساسية المرتبطة بطفولتهم، من المنازل والفصول الدراسية إلى الشوارع والمجتمعات، أصبحت أقل أماناً بصورة متزايدة.

وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بشأن القضية الفلسطينية والوضع فى الضفة الغربية، أكدت سليمان أن "الأطفال في الضفة الغربية يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال في كل مكان"، بما في ذلك الحق في الحياة والتعلم والحماية، والقدرة على تصور مستقبل يتجاوز العنف والخوف.

وروت سليمان قصة جدة في الضفة الغربية أصبحت تخشى مغادرة منزلها بعدما أُلقيت قنبلة داخل مطبخها بينما كان أحفادها في الداخل.

وقالت المسئولة الأممية إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يوليو 2026، وهو ما يعادل "أكثر من طفل واحد كل أسبوع".

وأضافت أن أكثر من 1,500 طفل فلسطيني أصيبوا خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى أن نحو نصف الإصابات كانت بالذخيرة الحية، وفي المقابل، قُتل ثلاثة أطفال إسرائيليين وأصيب 15 آخرون خلال الفترة ذاتها.

وأشارت سليمان إلى أن 355 طفلاً فلسطينياً من الضفة الغربية محتجزون حالياً في السجون العسكرية الإسرائيلية، ووصفت هذا العدد بأنه "الأعلى خلال ثماني سنوات".

ودعت المسؤولة الأممية مجلس الأمن إلى حماية الأطفال، وإنهاء التهجير القسري للعائلات الفلسطينية، وضمان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وحماية العمليات الإنسانية.