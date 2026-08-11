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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تعلن فتح باب التقديم لوظيفتين قياديتين بالقاهرة والوجه البحري.. اعرف الشروط

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق فتح باب التقدم لوظيفة مدير عام كلية التجارة للبنين بالقاهرة.

إعلان وظيفة مدير عام كلية التجارة للبنين بجامعة الأزهر

وأوضح محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، أنه على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها؛ التوجه إلى مقر اللجنة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة - إدارة الموارد البشرية - وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ النشر.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة:

  1. أن يكون المتقدم من العاملين بجامعة الأزهر على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبير.
  2. ألا يكون المتقدم محالًا إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة:

  1. بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها.
  3. صورة من آخر مؤهل.
  4. مقترح تطوير للجهة المعلن عنها.
  5. رقم الهاتف.

إعلان وظيفة مدير إدارة الدراسات العليا بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بجامعة الأزهر

كما أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، فتح باب التقدم لوظيفة مدير إدارة الدراسات العليا بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري.

وأوضح محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، أن الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها؛ عليهم التوجه إلى مقر اللجنة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة- إدارة الموارد البشرية- وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة:

  1. أن يكون المتقدم من العاملين بجامعة الأزهر على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبير.
  2. ألا يكون المتقدم محالًا إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة:

  1. بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها.
  3. صورة من آخر مؤهل.
  4. مقترح تطوير للجهة المعلن عنها.
  5. رقم الهاتف.
إعلان وظيفة مدير عام كلية التجارة للبنين بجامعة الأزهر وظيفة مدير عام كلية التجارة للبنين بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر كلية التجارة للبنين

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