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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لـ مقتل طفلين على يد والدتهما انتقاما من زوجها بالعمرانية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدل واسع بالجيزة، واقعة مقتل الطفلين “آدم ونوح م.م” علي يد والدتهما، بعدما قررت محكمة مستأنف الجيزة تأجيل نظر استئناف الأم ، المحكوم عليها بالإعدام لـ جلسة الدور الثالث من شهر أكتوبر .

قتلت أطفالها انتقاما من زوجها

تبدأ القصة بحسب ما ورد في أمر الإحالة، من خلافات سابقة بين المتهمة وزوجها ومع تصاعد تلك الخلافات سيطرت الزوجة عليها أوهام بشأن خيانة زوجها لها وفق ما جاء بأوراق والذي علي اثرها اتهمت النيابة الأم بأنها عقدت العزم على قتل طفليها وأعدت نفسها لتنفيذ الجريمة لتنتهي من حياة أطفالها "آدم ونوح"  انتقاما من زوجها.

تفاصيل القضية 

وجاء في أمر الإحالة، أن الأم المتهمة استخدمت سكينا في الاعتداء على طفليها في جريمة قالت النيابة إنها وقعت عمدًا مع سبق الإصرار انتقاما من زوجها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكمها في القضية بإجماع الآراء وقضت بإعدام المتهمة وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في أوراق الدعوى، لكن القضية لم تنته عند هذا الحكم، بل لجأت المتهمة إلى الاستئناف ليعود الملف مرة أخرى إلى ساحات المحاكم.

وأثناء الجلسة استجابت هيئة المحكمة لطلب الدفاع بشأن الفحص النفسي وأجلت نظر الاستئناف لـ جلسة أكتوبر المقبل انتظارا للتقرير الطبي الذي قد يكون له دور في تقييم الحالة النفسية والعقلية للمتهمة وقت وقوع الجريمة.

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