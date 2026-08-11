مستشفى الشيخ زايد : إنقاذ حياة مريضة تعاني ورمًا بالغدة الدرقية مخترق للقصبة الهوائية

في جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات نجح فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت رعاية الدكتور صلاح جودة مدير المستشفي وبرئاسة ا.د احمد طنطاوي مدرس و استشاري جراحة الاورام و المناظير المتقدمة - معهد الاورام القومي - جامعة القاهرة ، في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم بالغدة الدرقية مخترق للقصبة الهوائية.

أبطال في غرف العمليات

ونجح فريق طبي متعدد التخصصات في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم بالغدة الدرقية مخترق للقصبة الهوائية

نظرة على الحالة والتحديات

المريضة تبلغ من العمر 65 عاما حيث حضرت وهي تعاني من اختناق متزايد وصعوبة شديدة في التنفس

واوضحت وزارة الصحة أن. المريضة تعاني من سمنة مفرطة وأظهرت الأشعة المقطعية على الرقبة والصدر وجود ورم بالغدة الدرقية مخترق للقصبة الهوائية

وكشف المنظار الحنجري عن شلل بأحد الأحبال الصوتية مما استدعت الحالة تدخلاً جراحيا عاجلا بواسطة فريق طبي متعدد التخصصات

التدخل الطبي

استغرقت الجراحة نحو 4 ساعات حيث تم تشكيل فريق طبي من تخصصات جراحة الأورام، والأنف والأذن والحنجرة، والتخدير

وأوضح الفريق الطبي أنه إن استئصال جذري للغدة الدرقية والغدد الليمفاوية الملتصقة بالأعصاب الصوتية مع الحفاظ على الأعصاب الصوتية كذلك استئصال الجزء المخترق للقصبة الهوائية من الورم ،وتركيب أنبوب شق حنجري لتأمين مجرى التنفس

النتيجة

نجاح العملية ونقل المريضة إلى الرعاية المركزة بحالة مستقرة، ثم إلى القسم الداخلي تمهيدًا لخروجها واستكمال المتابعة بالعيادات الخارجية.