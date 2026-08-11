قافلة بيطرية مجانية بقرية الشغب في إسنا تقدم خدمات الكشف والعلاج لـ317 رأسًا من الماشية والأغنام والماعز

نفذت مديرية الطب البيطري بالأقصر قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا، لتقديم خدمات الكشف والعلاج والرعاية البيطرية للمربين وأصحاب الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن القافلة جرى تنفيذها بمشاركة أطباء المديرية وإدارة إسنا البيطرية، حيث استفاد من خدماتها 317 حالة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وشملت أعمال القافلة توقيع الكشف البيطري الظاهري، وإجراء الفحوص باستخدام السونار والجس لمتابعة حالات الحمل، إلى جانب تقديم خدمات التجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية، والرش للقضاء على الطفيليات الخارجية، وصرف الأدوية البيطرية بالمجان، بما يسهم في رفع معدلات الرعاية الصحية للثروة الحيوانية بالقرية.

كما جرى فحص الحالات الواردة للقافلة والتأكد من عدم ظهور أعراض ظاهرية لأي من الأمراض الوبائية، مع تقديم الإرشادات والتوعية البيطرية للمواطنين حول أهمية التحصين الدوري ضد الأمراض الوبائية، وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتعرف على أعراضها، فضلًا عن التوعية بأساليب الذبح الآمن للطيور.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالأقصر للتوسع في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المجانية للمربين، والوصول بالخدمة البيطرية إلى القرى والمناطق المختلفة، مع استمرار تنفيذ القوافل البيطرية بصورة دورية لدعم الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.