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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أساسيات فن تطعيم الخشب في أولى فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

انطلقت بقصر ثقافة الأقصر أولى فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ضمن برامج وزارة الثقافة المصرية الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب في المحافظات ودعم الصناعات الإبداعية والحرف اليدوية وفتح آفاق جديدة أمام العمل الحر.

وشهدت الفعاليات تنفيذ ورشة متخصصة في أشغال الخشب قدمها الفنان المأمون سيد حيث استهل الورشة بالتعريف بفن أشغال الخشب وأهم أساسياته والخامات المستخدمة في تنفيذه إلى جانب شرح مراحل العمل لإنتاج وحدة مرايا مستوحاة من فكرة معلقة جدارية مصنوعة من سنابل القمح المجففة خلال موسم الحصاد.

وتناولت الورشة فن تطعيم الخشب باعتباره من أقدم وأجمل الحرف اليدوية التي تعتمد على تزيين الأسطح الخشبية أو المعدنية أو العاجية وغيرها من الخامات من خلال إدخال قطع صغيرة من خامات مختلفة داخل السطح الأساسي لتكوين زخارف وكتابات ووحدات هندسية دقيقة تضفي طابعا جماليا وفنيا مميزا على المشغولات.

وشهدت الفعاليات شرحا عمليا لمراحل تنفيذ أعمال التطعيم حيث تعرف المشاركون على مرحلة الروتر التي تعتمد على حفر سطح الخشب بأعماق مناسبة تمهيدا لإدخال قطع صغيرة من خامات مختلفة مثل الصدف والعظم والخشب داخل التجاويف وتثبيتها بدقة حتى تصبح جزءا من السطح الأساسي.

كما تضمنت الورشة التدريب على مرحلة نشر القطع باستخدام منشار الأركت والتي يتم خلالها قص قطع التطعيم بالمقاسات المطلوبة ثم تثبيتها داخل الحفر المعدة لها حيث تلقى المشاركون تدريبا عمليا على استخدام المنشار اليدوي الأركت والتعامل مع القطع والخامات المختلفة.

ويأتي تنفيذ مشروع "مقتطفات حرفية" من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر وتستمر فعاليات المشروع حتى يوم 19 أغسطس الجاري.

وتقام الورشة بالمجان يوميا في تمام الساعة السادسة مساء بقصر ثقافة الأقصر وتستهدف تدريب شباب المحافظة على أساسيات عدد من الحرف اليدوية وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على إنتاج مشغولات فنية متميزة تتناسب مع احتياجات السوق وتدعم توجهات العمل الحر والصناعات الإبداعية.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أطلقت أولى فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 26 يناير حتى 4 فبراير الماضي بهدف نشر ثقافة العمل الحر وتنمية مهارات الشباب في مجال الحرف اليدوية.

وتواصلت فعاليات المشروع بمحافظة الشرقية وتحديدا بقصر ثقافة الزقازيق خلال الفترة من 15 إلى 24 فبراير ثم استضافت محافظة الإسكندرية ثالث الفعاليات بقصر ثقافة الأنفوشي خلال الفترة من 8 إلى 18 مارس فيما شهد قصر ثقافة الإسماعيلية رابع الفعاليات خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل.

واستقبلت محافظة المنيا خامس فعاليات المشروع بقصر ثقافة المنيا خلال الفترة من 3 إلى 12 أغسطس الجاري وسط إقبال من الشباب المهتمين بالحرف اليدوية فيما تتواصل فعاليات المشروع حاليا بمحافظة الأقصر ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة للوصول بالحرف التراثية والفنون اليدوية إلى مختلف المحافظات ودعم الشباب وتأهيلهم لاكتساب مهارات جديدة تفتح أمامهم فرصا للعمل والإنتاج.

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