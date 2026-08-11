استقبال رسمي من وزارة الشباب والرياضة لبعثة ناشئات اليد بعد حصد المركز الرابع عالميًا

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري للناشئات لكرة اليد مواليد 2008 وذلك عقب عودتها من رومانيا بعد تحقيقهم للمركز الرابع ببطولة العالم في إنجاز تاريخي وغير مسبوق لكرة اليد النسائية المصرية على مستوى مشاركاتها في بطولات العالم بمختلف المراحل السنية.

جاء الاستقبال تنفيذا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة وتقديرا لما قدمته لاعبات المنتخب من أداء استثنائي ومشرف خلال منافسات المونديال ونجاحهن في تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات كرة اليد النسائية المصرية في بطولات العالم.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد مدير المنتخبات الوطنية بوزارة الشباب والرياضة والذي نقل تحيات وزير الشباب والرياضة إلى جميع أفراد البعثة مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة وان حصولهم علي المركز الرابع بالمونديال قد توج وكلل جهود لاعبات المنتخب باختيار كلا من : ملك عمرو كأفضل ظهير أيمن وزينة عمرو كأفضل لاعبة دائرة ضمن التشكيلة الأفضل في العالم بالبطولة والذي يبرهن ان نتائج المنتخب المصري لم تكن وليده الصدفة .

وشهد استقبال البعثة حضور الكابتن خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والكابتن خالد ديوان نائب رئيس مجلس اداراة الاتحاد والكابتن عبير عقيل رئيس بعثة المنتخب .

وضمت قائمة المنتخب المصري بالمونديال مواليد 2008

حراسة المرمى: جنى أحمد، جيداء كامل، ريتاج محمد.

الظهير الأيسر: جودي متولي، سندس عصام، فرح فرج.

الظهير الأيمن: ملك عمرو، مريم صلاح، حبيبة محمود.

الجناح الأيسر: جويرية تامر، مي شريف.

الجناح الأيمن: ملك خميس، فريدة أبوالمجد.

صانع الألعاب: ميرنا أشرف، ريم إيهاب، ياسمين حسن.

لاعبتا الدائرة: زينة عمرو، زينة محمود.