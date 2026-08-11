وزير التخطيط يبحث سبل التعاون مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وذلك لبحث سبل التعاون، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء؛ تم استعراض أبرز المشروعات والأنشطة التي تنفذها وكالة الفضاء المصرية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2026/2027، وما تستهدفه تلك المشروعات من دعم جهود الدولة في توظيف علوم وتكنولوجيا الفضاء لخدمة خطط التنمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الفضائية في مختلف المجالات.

كما تناول الاجتماع الدور الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، ونقل المعرفة وبناء القدرات في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تطوير الحلول التكنولوجية ودعم الابتكار، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التعامل مع عدد من التحديات التنموية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل بين جهود الوزارة ووكالة الفضاء المصرية، بما يدعم توظيف التكنولوجيا والابتكار في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات الوطنية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.