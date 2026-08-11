طقس السويس اليوم.. 39 درجة وهدوء بالشوارع بسبب الحرارة

تشهد محافظة السويس اليوم الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 26 درجة بينما تصل العظمى إلى 39 درجة، وسط أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار.

وانعكست درجات الحرارة المرتفعة على حركة المواطنين في شوارع السويس حيث اصبحت من الشوارع والميادين أكثر هدوء من المعتاد مع انخفاض أعداد المارة خاصة خلال فترات الذروة واشتداد حرارة الشمس.

وفضل عدد من أهالي السويس تجنب الخروج خلال ساعات النهار والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة بينما اقتصرت حركة المتواجدين في الشوارع على أصحاب الأعمال والموظفين وقائدي السيارات وسط محاولات لتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وشهدت الطرق الرئيسية بالمحافظة حركة متفاوتة للسيارات، في الوقت الذي ظهرت فيه الشوارع الجانبية أكثر هدوء لتتحول حرارة الطقس إلى المشهد الأبرز في شوارع السويس، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات مرتفعة.

ومع استمرار الأجواء الحارة ينصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من تناول المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الخفيفة خاصة لكبار السن والأطفال مع توخي الحذر أثناء القيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.