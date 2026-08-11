بتصميم كاميرا دائري وشاشتين.. إليك مواصفات أحدث هواتف Vivo X500

كشفت تسريبات جديدة عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Vivo X500 القادمة، بما في ذلك تصميم وشاشة الطراز الأساسي. كما تُتيح لنا هذه المعلومات نظرة مبكرة على كيفية تمييز Vivo لهاتف X500 عن هواتف Pro الأخرى.

تفاصيل تصميم وشاشة هاتف Vivo X500

بحسب موقع Digital Chat Station، ستتميز سلسلة هواتف Vivo X500 Pro بوحدة كاميرا دائرية كبيرة في المنتصف في الجهة الخلفية. ومن المتوقع أن تأتي طرازات Pro بشاشتين، بحجم 6.37 بوصة و6.85 بوصة تقريبًا، مع حواف رفيعة للغاية من جميع الجوانب. كما يُشاع أن الشاشات ستتمتع بزوايا منحنية أكبر لتوفير مظهر وملمس أكثر راحة.

أما هاتف Vivo X500 القياسي ، فيُقال إنه سيتبنى نهجًا مختلفًا. إذ يُتوقع أن يتميز بوحدة كاميرا دائرية كبيرة في الزاوية العلوية اليسرى، بدلًا من التصميم المركزي المتوقع في طرازات Pro. كما يُشاع أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة بحجم 6.59 بوصة تقريبًا، ما يضعه بين حجمي شاشتي طرازي Pro المُشاعَين.

هواتف Vivo X500 Pro

ميزات هاتف Vivo X500

تشير الشائعات إلى أن هاتف Vivo X500 سيُطرح بمعالج MediaTek Dimensity 9600، بينما قد يستخدم هاتفا X500 Pro و X500 Pro Max معالج Dimensity 9600 Pro الأكثر تطوراً. ومن المتوقع أيضاً أن تُقدم هذه السلسلة شاشات بدقة 1.5K أو 2K ومعدلات تحديث تصل إلى 144 هرتز.

من المتوقع أن تتميز طرازات Pro بكاميرا رئيسية من سوني بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية LOFIC للتصوير الفوتوغرافي وقد صُممت هذه التقنية لتحسين النطاق الديناميكي، مما يساعد على الحفاظ على المزيد من التفاصيل في ظروف الإضاءة الصعبة، مثل المشاهد ذات الإضاءة الخلفية والتصوير الليلي.

تشير التوقعات الحالية إلى إطلاق الجهاز في سبتمبر، على الرغم من أن شركة فيفو لم تؤكد بعد تاريخ الإطلاق الرسمي.