سامسونج ترفع الدعم عن 19 جهازاً بعد تحديث One UI 9.0.. هل هاتفك بينها؟

تم إطلاق تحديث One UI 9.0، المبنية على نظام Android 17، على أحدث، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى الأجهزة الأقدم. هناك قائمة طويلة من الأجهزة التي ستتلقى هذا التحديث الرئيسي لنظام Android، ولكن بالنسبة لـ 19 جهازًا منها، ستكون هذه هي نهاية التحديثات.

تُعتبر سامسونج الأفضل في مجالها من حيث توفير دورات تحديث طويلة، ولكن حتى هذا الأمر لا بد أن ينتهي عند نقطة معينة. قريبًا، سيتوقف أكثر من اثني عشر جهازًا من أجهزة جالاكسي، بما في ذلك العديد من الهواتف والأجهزة اللوحية المتطورة، عن تلقي تحديثات نظام التشغيل بعد الترقية إلى أندرويد 17

لن تتلقى أجهزة Galaxy هذه تحديثات نظام التشغيل بعد Android 17



سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 23

جالاكسي إس 23+

جالاكسي إس 23 ألترا

جالاكسي إس 23 إف إي

جالاكسي زد فولد 5

جالاكسي زد فليب 5



سلسلة Galaxy A و M و F

جالاكسي A54 5G

جالاكسي A34 5G

جالاكسي A24 ​​4G

جالاكسي إم 54 5 جي

جالاكسي إم 34 5 جي

جالاكسي F54 5G

جالاكسي F34 5G



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جهاز جالاكسي تاب إس 9

جهاز Galaxy Tab S9+

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra

جالاكسي تاب إس 9 إف إي

جالاكسي تاب إس 9 إف إي+

جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

تم إعداد هذه القائمة بعد مراجعة دقيقة لسياسة تحديث البرامج لكل جهاز من أجهزة Galaxy، ولذلك يجب أن تكون دقيقة.

تحديث One UI 9.5



جميع أجهزة Galaxy المدرجة في القائمة مضمونة لتلقي تحديث One UI 9.0 القادم، والمبني على نظام Android 17. ومع ذلك، لن يكون هذا نهاية تحديثات البرامج بالنسبة لهم.

ستستمر الأجهزة في تلقي تحديثات الأمان لمدة عام على الأقل ومن المرجح أن يحصل العديد منها على تحديث One UI 9.5 في وقت ما من العام المقبل، كونه مبنيًا أيضًا على نظام Android 17. بعد ذلك، لن تُصدر سامسونج أي ترقيات جديدة لهذه الأجهزة.

إذا كان جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة السابقة، فلا يزال لديك متسع من الوقت للتخطيط لترقية جهازك القادمة. في هذه الأثناء، يمكنك مراجعة قائمة أجهزة جالاكسي التي توفر 7 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد للعثور على خيارات الترقية المناسبة لك.