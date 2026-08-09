قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج ترفع الدعم عن 19 جهازاً بعد تحديث One UI 9.0.. هل هاتفك بينها؟

تحديث One UI 9.0
تحديث One UI 9.0
لمياء الياسين

تم إطلاق تحديث One UI 9.0، المبنية على نظام Android 17، على أحدث، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى الأجهزة الأقدم. هناك قائمة طويلة من الأجهزة التي ستتلقى هذا التحديث الرئيسي لنظام Android، ولكن بالنسبة لـ 19 جهازًا منها، ستكون هذه هي نهاية التحديثات.

تُعتبر سامسونج الأفضل في مجالها من حيث توفير دورات تحديث طويلة، ولكن حتى هذا الأمر لا بد أن ينتهي عند نقطة معينة. قريبًا، سيتوقف أكثر من اثني عشر جهازًا من أجهزة جالاكسي، بما في ذلك العديد من الهواتف والأجهزة اللوحية المتطورة، عن تلقي تحديثات نظام التشغيل بعد الترقية إلى أندرويد 17

لن تتلقى أجهزة Galaxy هذه تحديثات نظام التشغيل بعد Android 17
 

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 23
جالاكسي إس 23+
جالاكسي إس 23 ألترا
جالاكسي إس 23 إف إي
جالاكسي زد فولد 5
جالاكسي زد فليب 5
 

سلسلة Galaxy A و M و F

جالاكسي A54 5G
جالاكسي A34 5G
جالاكسي A24 ​​4G
جالاكسي إم 54 5 جي
جالاكسي إم 34 5 جي
جالاكسي F54 5G
جالاكسي F34 5G


سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جهاز جالاكسي تاب إس 9
جهاز Galaxy Tab S9+
جهاز Galaxy Tab S9 Ultra
جالاكسي تاب إس 9 إف إي
جالاكسي تاب إس 9 إف إي+
جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)
تم إعداد هذه القائمة بعد مراجعة دقيقة لسياسة تحديث البرامج لكل جهاز من أجهزة Galaxy، ولذلك يجب أن تكون دقيقة.

تحديث One UI 9.5


جميع أجهزة Galaxy المدرجة في القائمة مضمونة لتلقي تحديث One UI 9.0 القادم، والمبني على نظام Android 17. ومع ذلك، لن يكون هذا نهاية تحديثات البرامج بالنسبة لهم.

ستستمر الأجهزة في تلقي تحديثات الأمان لمدة عام على الأقل ومن المرجح أن يحصل العديد منها على تحديث One UI 9.5 في وقت ما من العام المقبل، كونه مبنيًا أيضًا على نظام Android 17. بعد ذلك، لن تُصدر سامسونج أي ترقيات جديدة لهذه الأجهزة.
إذا كان جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة السابقة، فلا يزال لديك متسع من الوقت للتخطيط لترقية جهازك القادمة. في هذه الأثناء، يمكنك مراجعة قائمة أجهزة جالاكسي التي توفر 7 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد للعثور على خيارات الترقية المناسبة لك.

نظام Android 17 تحديث One UI 90 أجهزة جالاكسي الأجهزة اللوحية تحديثات البرامج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

إسعاف

مقـ.تل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد