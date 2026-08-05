سامسونج تستعد لمفاجأة ضخمة.. تحديث One UI 9.0 يصل إلى 49 جهاز Galaxy

لا تأتي تحديثات سامسونج البرمجية بشكل مفاجئ كما قد يبدو للمستخدمين، إذ تجري الشركة عادة اختبارات داخلية لعدة أشهر قبل وصول أي تحديث مستقر إلى الهواتف.

ويبدو أن تحديث One UI 9.0 يسير على النهج نفسه، مع توسع كبير في نطاق الأجهزة التي تخضع للاختبار حاليا.

اختبار One UI 9.0 على 49 جهازا من Galaxy

رغم أن النسخة التجريبية العامة من One UI 9.0 متاحة حاليًا بشكل محدود لسلسلة Galaxy S26، فإن الاختبارات الداخلية تكشف عن خطة أوسع بكثير، إذ تعمل سامسونج على اختبار التحديث على 49 جهاز Galaxy تشمل الهواتف الرائدة والمتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الأجهزة اللوحية.

ولا يعني وجود جهاز ضمن قائمة الاختبارات الداخلية حصوله بشكل مؤكد على التحديث النهائي أو مشاركته في النسخة التجريبية العامة، لكنه يشير إلى أن مهندسي سامسونج يختبرون بنشاط إصدارات النظام المختلفة عليه، وهي خطوة تساعد الشركة على تسريع طرح النسخة المستقرة لاحقا.

One UI 9.0

وتشمل قائمة الأجهزة التي تخضع لاختبارات One UI 9.0 مجموعة واسعة من سلسلة Galaxy S، بدءا من هواتف Galaxy S23 وحتى Galaxy S25، إلى جانب الأجهزة القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z، وعدد كبير من هواتف Galaxy A وGalaxy M.

الأجهزة التي تخضع للاختبار

سلسلة Galaxy S:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

سلسلة Galaxy Z القابلة للطي:

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

سلسلة Galaxy A:

Galaxy A57

Galaxy A37

Galaxy A27

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A56

Galaxy A36

Galaxy A26

Galaxy A16

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy A25

Galaxy A15 5G

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A24

سلسلة Galaxy M:

Galaxy M35

Galaxy M56

Galaxy M34

الأجهزة اللوحية ضمن خطة التحديث

لم تقتصر الاختبارات على الهواتف، إذ تشمل أيضا مجموعة واسعة من أجهزة Galaxy Tab، بما في ذلك:

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite

النسخة التجريبية العامة قد تتوسع قريبا

تقتصر النسخة التجريبية العامة من One UI 9.0 حاليا على سلسلة Galaxy S26، لكن تقارير تشير إلى أن سامسونج تستعد لتوسيع نطاقها لتشمل مالكي أجهزة Galaxy S25 قريبا، رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن.

ومع استمرار مراحل التطوير، من المتوقع أن تضيف سامسونج مزيدا من الأجهزة إلى برنامج الاختبارات الداخلية، تمهيدا للوصول إلى إطلاق أوسع للنسخة المستقرة من One UI 9.0.