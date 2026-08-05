سامسونج تستعد لمفاجأة ضخمة.. تحديث One UI 9.0 يصل إلى 49 جهاز Galaxy

لا تأتي تحديثات سامسونج البرمجية بشكل مفاجئ كما قد يبدو للمستخدمين، إذ تجري الشركة عادة اختبارات داخلية لعدة أشهر قبل وصول أي تحديث مستقر إلى الهواتف.
ويبدو أن تحديث One UI 9.0 يسير على النهج نفسه، مع توسع كبير في نطاق الأجهزة التي تخضع للاختبار حاليا.
اختبار One UI 9.0 على 49 جهازا من Galaxy
رغم أن النسخة التجريبية العامة من One UI 9.0 متاحة حاليًا بشكل محدود لسلسلة Galaxy S26، فإن الاختبارات الداخلية تكشف عن خطة أوسع بكثير، إذ تعمل سامسونج على اختبار التحديث على 49 جهاز Galaxy تشمل الهواتف الرائدة والمتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الأجهزة اللوحية.
ولا يعني وجود جهاز ضمن قائمة الاختبارات الداخلية حصوله بشكل مؤكد على التحديث النهائي أو مشاركته في النسخة التجريبية العامة، لكنه يشير إلى أن مهندسي سامسونج يختبرون بنشاط إصدارات النظام المختلفة عليه، وهي خطوة تساعد الشركة على تسريع طرح النسخة المستقرة لاحقا.
وتشمل قائمة الأجهزة التي تخضع لاختبارات One UI 9.0 مجموعة واسعة من سلسلة Galaxy S، بدءا من هواتف Galaxy S23 وحتى Galaxy S25، إلى جانب الأجهزة القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z، وعدد كبير من هواتف Galaxy A وGalaxy M.
الأجهزة التي تخضع للاختبار
سلسلة Galaxy S:
Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 FE
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
سلسلة Galaxy Z القابلة للطي:
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
سلسلة Galaxy A:
Galaxy A57
Galaxy A37
Galaxy A27
Galaxy A17
Galaxy A07
Galaxy A56
Galaxy A36
Galaxy A26
Galaxy A16
Galaxy A55
Galaxy A35
Galaxy A25
Galaxy A15 5G
Galaxy A54
Galaxy A34
Galaxy A24
سلسلة Galaxy M:
Galaxy M35
Galaxy M56
Galaxy M34
الأجهزة اللوحية ضمن خطة التحديث
لم تقتصر الاختبارات على الهواتف، إذ تشمل أيضا مجموعة واسعة من أجهزة Galaxy Tab، بما في ذلك:
Galaxy Tab S11
Galaxy Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S10+
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE+
Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab A11
Galaxy Tab S6 Lite
النسخة التجريبية العامة قد تتوسع قريبا
تقتصر النسخة التجريبية العامة من One UI 9.0 حاليا على سلسلة Galaxy S26، لكن تقارير تشير إلى أن سامسونج تستعد لتوسيع نطاقها لتشمل مالكي أجهزة Galaxy S25 قريبا، رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن.
ومع استمرار مراحل التطوير، من المتوقع أن تضيف سامسونج مزيدا من الأجهزة إلى برنامج الاختبارات الداخلية، تمهيدا للوصول إلى إطلاق أوسع للنسخة المستقرة من One UI 9.0.