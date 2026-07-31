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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ذهب خالص وسعر خيالي.. سامسونج Galaxy Z Fold 8 تحفة من أساطير هوليوود

سامسونج Galaxy Z Fold 8
سامسونج Galaxy Z Fold 8
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إنتاج الإصدارات الفاخرة من الهواتف الذكية، عن مجموعة جديدة من هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra المعدلة، والتي تأتي بتصميمات مستوحاة من أشهر الشخصيات السينمائية، أبرزها سكارفيس Scarface والعراب The Godfather والجوكر Joker.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تحمل مجموعة كافيار الجديدة اسم الأساطير Legends، وتضم ثلاثة إصدارات محدودة الإنتاج، تجمع بين خامات فاخرة وتشطيبات يدوية، مع أسعار تبدأ من أكثر من 12 ألف دولار.

تصميمات من الذهب والمينا

استبدلت كافيار الغطاء الخلفي الأصلي للهواتف بلوحات فنية مصنوعة بتقنية المينا الساخنة Hot Cloisonné Enamel، وهي إحدى تقنيات صناعة المجوهرات التقليدية، حيث تملأ الإطارات المعدنية يدويا بطبقات من المينا الملونة.

كما زودت حواف الهواتف وإطار الكاميرا بطبقة من الذهب عيار 24 قيراطا، فيما أكدت الشركة أنها ستنتج 19 نسخة فقط من كل تصميم، ما يمنحها طابعا حصريا لهواة اقتناء الأجهزة الفاخرة.

مجموعة الأساطير

إصدار مستوحى من سكارفيس Scarface

يعتمد الإصدار الأول على هاتف Galaxy Z Fold 8، ويجسد شخصية توني مونتانا ببدلته البيضاء الشهيرة، مع خلفية ذهبية مزخرفة.

ويبدأ سعر هذا الإصدار من 12560 دولارا لنسخة التخزين بسعة 256 جيجابايت.

إصدار مستوحى من سكارفيس Scarface

نسخة "العراب"

أما الإصدار الثاني، المستوحى من فيلم العراب أو The Godfather، فيحمل صورة دون فيتو كورليوني مرتديا بذلة رسمية، مع دمج الوردة الحمراء الشهيرة وخيوط الدمى التي ارتبطت بشعار الفيلم داخل التصميم المعدني.

ويبدأ سعره أيضا من 12560 دولارا.

نسخة "العراب"

إصدار "الجوكر"

ويستند الإصدار الثالث إلى هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra، ويتميز بتصميم مستوحى من شخصية الجوكر، باستخدام ألوان البنفسجي والأخضر والنبيذي، مع رسم الشخصية وهي تحمل أوراق لعب، وخلفية هندسية بارزة.

ويبلغ سعر هذا الإصدار 12990 دولارا لنسخة 256 جيجابايت.

إصدار "الجوكر"

إنتاج محدود وإكسسوارات فاخرة

وتأتي جميع هواتف مجموعة الأساطير داخل علب مخصصة، تتضمن مفتاحا مطليا بالذهب عيار 24 قيراطا كجزء من هوية العلامة التجارية.

وأكدت كافيار أنها بدأت بالفعل في تلقي طلبات الشراء لهذه الإصدارات المحدودة، بالتزامن مع الطرح العالمي الرسمي لهواتف Samsung Galaxy Z Fold 8.

يذكر أن الشركة كانت قد أطلقت مؤخرا هواتف فاخرة بإصدارات محدودة مستوحاة من نجمي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مع تصميمات تعتمد أيضا على الذهب عيار 24 قيراطا ولمسات فاخرة مميزة.

كافيار سامسونج Galaxy Z Fold 8 ذهب عيار 24

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