قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟
الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2026.. نجوم هوليوود والغناء العالمي يحولون ملعب نيويورك إلى مسرح استثنائي
محمد صلاح يشارك صورا من عقد قران مصطفى شوبير
تصعيد خطير.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان
شوبير يتصدر المشهد.. كيف غير حراس المرمى ملامح مونديال 2026؟
بطل مونديال 2010 يستنجد بترامب لحضور نهائي كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق كأس العالم.. كافيار تطلق هواتف فاخرة بصور رونالدو وميسي

كافيار تطلق هواتف فاخرة بصور رونالدو وميسي
كافيار تطلق هواتف فاخرة بصور رونالدو وميسي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تخصيص الأجهزة الإلكترونية باستخدام المعادن الثمينة، عن مجموعتها الجديدة Legends، التي تأتي بالتزامن مع ختام بطولة كأس العالم 2026، وتضم نسخا معدلة وفاخرة من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra المرتقب، وهاتف iPhone 17 Pro الرائد من آبل.

إصدارات خاصة تحمل توقيع ميسي ورونالدو

تركز المجموعة الجديدة على نجمي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث استبدلت “كافيار” المكونات الزجاجية والمعدنية التقليدية في الهواتف بتصاميم مزينة بالمينا والذهب.

ويعتمد إصدار ميسي على هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المطروح رسميا بعد، إذ قامت الشركة باستبدال الغطاء الخلفي التقليدي بتصميم يحمل صورة ميسي، ورقم قميصه الشهير 10، إلى جانب رموز وطنية أرجنتينية.

واستخدمت كافيار تقنية المينا المحجوزة وهي أسلوب حرفي يعتمد على تثبيت الزجاج الملون داخل حواجز معدنية دقيقة قبل تعريضه للحرارة، لإضافة ألوان المنتخب الأرجنتيني الأبيض والأزرق الفاتح.

كما تم طلاء إطار الهاتف وتفاصيل التصميم بالذهب عيار 24 قيراطا، ويبدأ سعر هذا الإصدار من 13130 دولارا لنسخة التخزين بسعة 256 جيجابايت.

إصدار ميسي

نسخة رونالدو بهوية المنتخب البرتغالي

أما إصدار رونالدو فيعتمد على هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، ويستخدم تقنية المينا نفسها، لكنه يأتي بألوان المنتخب البرتغالي الأحمر والأخضر.

ويحمل الغطاء الخلفي صورة رونالدو، ورقم القميص 7، وشعار البرتغال فوق خلفية هندسية، مع إضافة طلاء ذهبي عيار 24 قيراطا على الإطار والعناصر الزخرفية.

ويبدأ سعر نسخة iPhone 17 Pro بسعة 256 جيجابايت من 11410 دولارات.

إصدار رونالدو

إنتاج محدود وتصاميم إضافية

تعتزم كافيار إنتاج 19 وحدة فقط من كل تصميم، مع تقديم الهواتف داخل عبوات خاصة تتضمن مفتاحا مطليا بالذهب وعملة معدنية تحمل شعار الشركة.

كما كشفت الشركة عن إصدار مخصص آخر من هاتف iPhone Ultra يحمل تصميما مستوحى من لاعب كرة القدم إيرلينغ هالاند، على أن يتم تنفيذه بعد فعالية الأجهزة المرتقبة من أبل في سبتمبر المقبل.

ويتزامن إطلاق المجموعة مع نهاية كأس العالم 2026، البطولة التي يتوقع أن تكون آخر ظهور عالمي لكل من ميسي ورونالدو.

ورغم أن هاتف iPhone 17 Pro متوفر في الأسواق منذ العام الماضي، فإن Galaxy Z Fold 8 Ultra من المقرر إطلاقه الأسبوع المقبل في 22 يوليو، ما يجعل نسخة كافيار المبنية عليه متاحة كطلب مسبق مبكر.

كافيار هواتف فاخرة iPhone 17 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

الشيخ ايمن عبد الغني وكيل الأزهر

أيمن عبد الغني: الأزهر حاضر في كل مراحل القضية الفلسطينية لا يساوم على المبادئ ولا يتخلى عن مسؤولياته

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة بفرع جامعة الأزهر الوجه القبلي

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة

الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف

الشيخ أيمن عبد الغني: القضية الفلسطينية قضية حق وعدالة والموقف المصري تجاهها ثابت وتاريخي

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد