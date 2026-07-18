لعشاق كأس العالم.. كافيار تطلق هواتف فاخرة بصور رونالدو وميسي

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تخصيص الأجهزة الإلكترونية باستخدام المعادن الثمينة، عن مجموعتها الجديدة Legends، التي تأتي بالتزامن مع ختام بطولة كأس العالم 2026، وتضم نسخا معدلة وفاخرة من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra المرتقب، وهاتف iPhone 17 Pro الرائد من آبل.

إصدارات خاصة تحمل توقيع ميسي ورونالدو

تركز المجموعة الجديدة على نجمي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث استبدلت “كافيار” المكونات الزجاجية والمعدنية التقليدية في الهواتف بتصاميم مزينة بالمينا والذهب.

ويعتمد إصدار ميسي على هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المطروح رسميا بعد، إذ قامت الشركة باستبدال الغطاء الخلفي التقليدي بتصميم يحمل صورة ميسي، ورقم قميصه الشهير 10، إلى جانب رموز وطنية أرجنتينية.

واستخدمت كافيار تقنية المينا المحجوزة وهي أسلوب حرفي يعتمد على تثبيت الزجاج الملون داخل حواجز معدنية دقيقة قبل تعريضه للحرارة، لإضافة ألوان المنتخب الأرجنتيني الأبيض والأزرق الفاتح.

كما تم طلاء إطار الهاتف وتفاصيل التصميم بالذهب عيار 24 قيراطا، ويبدأ سعر هذا الإصدار من 13130 دولارا لنسخة التخزين بسعة 256 جيجابايت.

إصدار ميسي

نسخة رونالدو بهوية المنتخب البرتغالي

أما إصدار رونالدو فيعتمد على هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، ويستخدم تقنية المينا نفسها، لكنه يأتي بألوان المنتخب البرتغالي الأحمر والأخضر.

ويحمل الغطاء الخلفي صورة رونالدو، ورقم القميص 7، وشعار البرتغال فوق خلفية هندسية، مع إضافة طلاء ذهبي عيار 24 قيراطا على الإطار والعناصر الزخرفية.

ويبدأ سعر نسخة iPhone 17 Pro بسعة 256 جيجابايت من 11410 دولارات.

إصدار رونالدو

إنتاج محدود وتصاميم إضافية

تعتزم كافيار إنتاج 19 وحدة فقط من كل تصميم، مع تقديم الهواتف داخل عبوات خاصة تتضمن مفتاحا مطليا بالذهب وعملة معدنية تحمل شعار الشركة.

كما كشفت الشركة عن إصدار مخصص آخر من هاتف iPhone Ultra يحمل تصميما مستوحى من لاعب كرة القدم إيرلينغ هالاند، على أن يتم تنفيذه بعد فعالية الأجهزة المرتقبة من أبل في سبتمبر المقبل.

ويتزامن إطلاق المجموعة مع نهاية كأس العالم 2026، البطولة التي يتوقع أن تكون آخر ظهور عالمي لكل من ميسي ورونالدو.

ورغم أن هاتف iPhone 17 Pro متوفر في الأسواق منذ العام الماضي، فإن Galaxy Z Fold 8 Ultra من المقرر إطلاقه الأسبوع المقبل في 22 يوليو، ما يجعل نسخة كافيار المبنية عليه متاحة كطلب مسبق مبكر.