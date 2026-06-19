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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيكل ديناصور وجلد تمساح.. كافيار تطلق أغرب إكسسوارات iPhone 17 Pro Max

كافيار الروسية تكشف عن إكسسوارات فاخرة لهاتف iPhone 17 Pro Max
كافيار الروسية تكشف عن إكسسوارات فاخرة لهاتف iPhone 17 Pro Max
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تعديل الأجهزة الفاخرة عن مجموعة جديدة من الإكسسوارات المخصصة لهاتف iPhone 17 Pro Max، تحمل اسم "Genesis"، في خطوة مختلفة عن نهجها المعتاد القائم على استبدال هياكل الهواتف بمواد ثمينة.

وتتكون المجموعة الجديدة من وحدات خلفية فاخرة قابلة للتركيب مغناطيسيا، تجمع بين وظائف أغطية الحماية والتعديلات الفاخرة دون الحاجة إلى تفكيك الهاتف أو إجراء أي تعديلات دائمة عليه.

ويعد إصدار "Relict" أبرز نماذج المجموعة، حيث يأتي بسعر 4490 دولارا ومحدود الإنتاج إلى 7 وحدات فقط، ويتميز هذا الإصدار باحتوائه على قطعة حقيقية من أحفورة ديناصور "تيرانوصور ريكس" T-Rex، مدمجة في تصميم خلفي على شكل علامة صح.

إصدار "Relict"

كما يعتمد الغطاء على هيكل مصنوع من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات، إلى جانب جلد التمساح الفاخر بتدرجات لونية مستوحاة من جبال الهيمالايا، مع لمسات من المينا الزرقاء المستخدمة في صناعة المجوهرات.

وللراغبين في خيارات أقل غرابة، توفر شركة "كافيار" أربعة إصدارات أخرى ضمن السلسلة، يقتصر إنتاج كل منها على 99 قطعة فقط.

ويبدأ خط الإنتاج مع إصدار "Proteus" بسعر 1630 دولارا، والذي يجمع بين جلد التمساح الأزرق والتيتانيوم الفضي المستخدم في الطيران.

إصدار "Proteus"

أما إصدارا "Stimulus" و"Vector" فيأتيان بسعر 1910 دولارات لكل منهما، ويعتمدان على هيكل من التيتانيوم الأسود المطلي بتقنية PVD مع جلد تمساح أسود، بينما يختلفان في ألوان الزخارف، حيث يستخدم الأول اللون البرتقالي والثاني اللون الأسود.

إصدارا "Vector" و"Stimulus"

وتكتمل المجموعة بإصدار "Orion" الأغلى بين النماذج القياسية بسعر 2060 دولارا، والذي يتميز بإطار ذهبي مطلي بتقنية PVD مع جلد تمساح أزرق وتفاصيل زخرفية مستوحاة من السماء الليلية.

إصدار "Orion"

وتعتمد جميع الإكسسوارات على نظام تثبيت مغناطيسي يسمح بتركيب الألواح الخلفية أو إزالتها بسهولة دون الحاجة إلى أدوات، فيما تؤكد الشركة أنها تشحن داخل صناديق الهدايا الفاخرة الخاصة بها.

يذكر أن كافيار كانت قد كشفت مؤخرا عن نسخة فاخرة من iPhone 17 Pro Max مزودة بخزنة مدمجة لحفظ الساعات السويسرية، إلى جانب إصدار مطلي بالذهب تبلغ قيمته 10500 دولار مستوحى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إكسسوارات فاخرة iPhone 17 Pro Max كافيار

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