الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء

شهدت صفقة اللاعب الإيفواري يان دياموندي نجم لايبزيج الألماني والمنتظر انتقال إلى ريال مدريد الإسباني أزمة قوية بسبب ظهور وكيل جديد للاعب.

وأوضح صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى إحتمالية فشل الصفقة بعد وصل الخلاف بين وكيليه السابق والجديد حول رسوم الانتقال إلى الفيفا، مما يعيق الإعلان الرسمي.

يمثل ماكس غراديل، ممثل شركته "ماكسيديل مانجمنت"، أحد طرفي النزاع، بينما تمثل شركة "روك نيشن"، الشركة متعددة الجنسيات القوية المملوكة لمغني الراب جاي زي، الطرف الآخر.

وتفاوض ريال مدريد على الاتفاقية مع "روك نيشن" ولم يكن على علم بأي مشاكل تتعلق بوكيل أعماله السابق. يُعتبر هذا عائقًا كبيرًا، وقد قدم ماكس غراديل شكوى إلى الفيفا.

بحسب الصحيفة، قد يكون الحل هو منح ديوماندي ترخيصًا مؤقتًا لإتمام الصفقة، أو يتخذ الفيفا قرار بتأجيل الانتقال أو حتى إيقافه تمامًا، على الرغم من أن هذا السيناريو يبدو مستبعدًا للغاية وينتظر ريال مدريد حل هذه المشكلة المفاجأة.