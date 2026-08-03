قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على متهمين بتقيد كلب ووضعه داخل جوال بالقاهرة
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير للخارج
الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي
15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار
278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر
طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح
إيران تعدم عميلين قدما معلومات عسكرية للموساد وقت الحرب
الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء
البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة
رغم أزماته مع الاتحاد الأوروبي .. إنفانتينو لم يتأثر بقرار إلغاء بيع حصص كأس العالم
وسائل إعلام عبرية: ترامب ترك نتنياهو في الظلام حول ضربة إيران
الصحة تقدم روشتة لكبار السن للتعامل مع الزلازل.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

تتجه صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي نحو مراحلها الحاسمة، بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الصباح" التركية، فإن النادي توصل إلى تفاهم مبدئي مع قائد منتخب مصر بشأن الجوانب المالية، حيث يتضمن العرض راتبًا سنويًا يصل إلى 17 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات الحالية تتركز على بعض البنود النهائية، من بينها مدة التعاقد وآلية صرف المستحقات المالية، تمهيدًا للوصول إلى الاتفاق النهائي وإغلاق الملف بشكل رسمي.

وفي إطار الاستعدادات لإتمام الصفقة، كشفت التقارير أن إدارة طرابزون سبور وضعت خطة خاصة لسفر اللاعب إلى تركيا، إذ يقضي محمد صلاح إجازته الصيفية حاليًا في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأشار التقرير إلى أنه حال الانتهاء من جميع الإجراءات وتوقيع العقود، فمن المنتظر أن يستقل النجم المصري طائرة خاصة وفرها النادي، على أن يصل إلى إسطنبول يوم الأربعاء، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور طرابزون الدوري التركي اخبار محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

الجامع الأزهر يفتح اليوم ملف “الصدقة” في ملتقاه الفقهي الـ63

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: تدبر القرآن والعمل به منهجا لتحقيق التوازن بين مطالب الإنسان الروحية والسلوكية

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي

الأوقاف تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل وبدء اختيار المتميزين بالمديريات

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد