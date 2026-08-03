طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح

تتجه صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي نحو مراحلها الحاسمة، بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الصباح" التركية، فإن النادي توصل إلى تفاهم مبدئي مع قائد منتخب مصر بشأن الجوانب المالية، حيث يتضمن العرض راتبًا سنويًا يصل إلى 17 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات الحالية تتركز على بعض البنود النهائية، من بينها مدة التعاقد وآلية صرف المستحقات المالية، تمهيدًا للوصول إلى الاتفاق النهائي وإغلاق الملف بشكل رسمي.

وفي إطار الاستعدادات لإتمام الصفقة، كشفت التقارير أن إدارة طرابزون سبور وضعت خطة خاصة لسفر اللاعب إلى تركيا، إذ يقضي محمد صلاح إجازته الصيفية حاليًا في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأشار التقرير إلى أنه حال الانتهاء من جميع الإجراءات وتوقيع العقود، فمن المنتظر أن يستقل النجم المصري طائرة خاصة وفرها النادي، على أن يصل إلى إسطنبول يوم الأربعاء، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.