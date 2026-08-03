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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية عدم رصد أي خسائر بشرية أو مادية أو انهيارات بالمباني والمنشآت نتيجة الهزة الأرضية التي تعرضت لها المحافظة فجر اليوم الإثنين، والتي بلغت قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر، مشددة على أن جميع المرافق والخدمات العامة تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة رفع درجة الاستعداد منذ اللحظة الأولى لوقوع الهزة الأرضية، مع التنسيق الفوري والمستمر مع الوحدات المحلية، ومرفق الإسعاف، ومديرية الشئون الصحية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وإدارة الحماية المدنية، وكافة الأجهزة التنفيذية المختصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وأضاف البيان أن أعمال المتابعة والرصد الميداني أسفرت عن عدم تلقي أي بلاغات تفيد بوقوع خسائر أو تأثر لأي منشآت داخل نطاق المحافظة، مؤكدا استمرار المتابعة على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات.

وفيما يتعلق بما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ميل بأحد العقارات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، أوضحت المحافظة أن الجهات المختصة انتقلت على الفور إلى موقع العقار لإجراء المعاينة الفنية اللازمة وفحص حالته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تسفر عنه نتائج الفحص، مؤكدة أن أي نتائج رسمية سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية فور الانتهاء من أعمال المعاينة.

ووجه محافظ الشرقية بتشكيل لجان فنية وهندسية متخصصة للمرور على العقارات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من سلامتها الإنشائية، ورصد أي آثار قد تكون نتجت عن الهزة الأرضية، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي ملاحظات، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وناشدت محافظة الشرقية المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، مؤكدة أن البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة هي المصدر الوحيد للمعلومات، مع استمرار رفع درجة الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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