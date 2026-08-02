الشرقية تناقش منظومة النظافة ووضع خطة متكاملة للحفاظ على البيئة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية، باعتبارها أحد الملفات الحيوية التي تمس صحة المواطنين وتسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري.

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة، ورفع كفاءة المعدات، وتكثيف حملات رفع المخلفات والقضاء على بؤر تجمع القمامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، عقد اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية، بحضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام علي ضرورة تطوير منظومة النظافة، ووضع خطة عمل متكاملة لتجميل الشوارع، ورفع تراكمات المخلفات الصلبة، والقضاء على بؤر تجمع القمامة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

تطرق الاجتماع الي استعراض محاور خطة العمل الخاصة بالارتقاء بمنظومة النظافة، والتي تضمنت إجراء الصيانة الدورية للمعدات الثقيلة وسيارات جمع ونقل القمامة والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة، وتوفير مستلزمات تشغيل المنظومة بصورة مستمرة، ودعم دور عمال النظافة باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه أوجه التقصير بما يضمن الانضباط وحسن الأداء.

أكد السكرتير العام أن عامل النظافة يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة النظافة، مشدداً على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة له، ودعمه بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدف لرفع تراكمات القمامة بالأعمال اليومية، مؤكداً أن المحافظة تولي ملف النظافة اهتماماً بالغاً، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف المجتمع.

أكد سكرتير عام المحافظة أنه سيتم تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير أعمال النظافة على أرض الواقع، والتأكد من الإلتزام بخطة العمل الموضوعة، فضلاً عن متابعة تنفيذ الشركة المختصة لجميع بنود التعاقد المبرم مع المحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل مستوى من خدمات النظافة للمواطنين.

وجه سكرتير عام المحافظة بضرورة التنسيق المستمر مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري والصرف لتنفيذ أعمال التطهير الدوري للترع والمصارف، حفاظاً على الصحة العامة، والحد من مسببات انتشار الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة أن الاجتماع يأتي في إطار جهود محافظة الشرقية المستمرة لتطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق بيئة صحية وآمنة، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطة العمل وتحقيق النتائج المستهدفة.

حضر الإجتماع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومديري إدارات البيئة، والمخلفات الصلبة، والنظافة، والمتابعة الميدانية، ومركز المعلومات والحوكمة، والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالديوان العام.