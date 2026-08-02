حصول ابنة الشرقية على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ما يحققه أبناء المحافظة من إنجازات رياضية متواصلة يؤكد نجاح جهود الدولة في دعم قطاع الشباب والرياضة واكتشاف ورعاية الموهوبين مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات تمثل ثمرة للتخطيط الجاد والعمل المستمر وتسهم في ترسيخ مكانة الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن قطاع الرياضة بالمديرية شهد خلال الأسبوع عددًا من الإنجازات والفعاليات المهمة جاء في مقدمتها حصول إحدي بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي علي الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو والتي أقيمت بدولة المغرب في منافسات وزن ٤٤ كجم مما يعكس نجاح المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات القارية ورفع اسم الدولة في مختلف المحافل الرياضية.

وأضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن الإنجازات تواصلت بتتويج نادي الرواد الرياضي بمدينة العاشر من رمضان ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السرعة التي أقيمت بدولة الجزائر بعد أداء مُشرّف واستحقاق كامل ليؤكد المستوى الفني المتميز للاعبين والجهود المتواصلة للأجهزة الفنية والإدارية ويضيف إنجازًا قاريًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية

وأشارت وكيلة الوزارة إلى استمرار فعاليات التدريب بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الشرقية بمراحله المختلفة الموهبة والصقل والواعد والبطل في رياضات الجودو والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة وذلك داخل مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظة في إطار خطة الوزارة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية مع المتابعة المستمرة لسير التدريبات وتحفيز اللاعبين على بذل المزيد من الجهد استعدادًا للمشاركة في البطولات المقبلة.

كما حرصت المديرية على تهنئة بطلات السباحة بالزعانف بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان بعد تحقيق المركزين التاسع والعاشر على مستوى منطقة القاهرة في سباق 800 متر مونو حيث أن النتائج تعكس الجهد المبذول خلال فترة الإعداد والإصرار على تحقيق أفضل النتائج مثمنة جهود الأجهزة الفنية والإدارية وأولياء الأمور في دعم اللاعبين ومساندتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.