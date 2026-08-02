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بمكالمة فيديو مع لطيفة.. توو ليت يعلق على أزمة اتهامه بسرقة لحن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمكالمة فيديو مع لطيفة.. توو ليت يعلق على أزمة اتهامه بسرقة لحن

توو ليت ولطيفة
توو ليت ولطيفة
محمد بدران

نشرت الفنانة لطيفة مقطع فيديو جمعها بالمطرب المقنع "توو ليت"، وذلك بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن اتهامه بسرقة لحن أغنيتها الشهيرة "في الكام يوم اللي فاتوا".

وشهدت المكالمة حديثًا وديًا بين الطرفين، حيث وجه توو ليت الشكر إلى لطيفة على تهنئتها له بأعماله الجديدة، بينما سألها عن رأيها في أغنيته، لترد عليه قائلة: "تحفة تحفة تحفة"، كما تبادلا التهاني والتمنيات بالنجاح.

ويعد ظهور توو ليت في مكالمة مع لطيفة أول تواصل معلن بينهما بعد الأزمة التي تصاعدت عقب اتهامات بوجود تشابه بين لحن إحدى أغنياته ولحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، التي قدمتها لطيفة قبل نحو 18 عامًا من ألحان الموسيقار وليد سعد.

وكانت لطيفة قد علقت على الأزمة، مؤكدة أن الأمر لا يمكن اعتباره مجرد تشابه فني، بل يمثل تعديًا على حقوق صناع العمل الأصليين، مشددة على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق أصحاب الأغنية.

وأوضحت لطيفة أن احترام جهود الملحنين والمؤلفين والمنتجين هو أساس استمرار صناعة الموسيقى، مؤكدة أن كل صاحب حق يجب أن يحصل على حقه كاملًا، وعدم التهاون في أي تجاوز يتعلق بالأعمال الفنية.

وأثار الجدل حول الأغنية نقاشًا واسعًا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رأى البعض وجود تشابه كبير بين اللحنين، ما أعاد فتح ملف حقوق الملكية الفكرية في الوسط الغنائي.

توو ليت لطيفة مكالمة فيديو سرقة لحن

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