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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسرة لاعبات منتخب مصر بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا للسيدات .. صور

منتخب النسائية
منتخب النسائية
محمد سمير

ودّع منتخب مصر لكرة القدم للسيدات منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، بعد ما تلقى خسارة أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليفقد رسميًا فرص التأهل إلى الدور التالي قبل خوض الجولة الختامية.

وظهرت علامات الحزن والحسرة على لاعبات المنتخب عقب صافرة النهاية، بعد ضياع فرصة مواصلة المشوار في البطولة، التي عاد إليها المنتخب بعد غياب دام عشر سنوات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام منتخب زامبيا بنتيجة 6-0، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية أمام مالاوي بنتيجة 3-1، ليبقى بلا نقاط بعد أول جولتين.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية للسيدات، في لقاء سيكون لتحسين الصورة وتقديم أداء مشرف قبل إسدال الستار على مشاركة المنتخب في البطولة.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبات في الاستفادة من المشاركة الحالية، باعتبارها خطوة مهمة في إطار بناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، رغم انتهاء حلم التأهل من دور المجموعات.

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