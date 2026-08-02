أسامة عرابي: خسارة الأهلي كشفت النواقص.. ومركز رأس الحربة كان الأزمة الكبرى

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الهزيمة في المباريات الودية قد تكون مفيدة للفريق، لأنها تكشف أوجه القصور التي تحتاج إلى تدعيم قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن مركز رأس الحربة كان أبرز نقاط الضعف خلال الفترة الماضية.

وقال عرابي في تصريحات إذاعية: "الخسارة ساعات بتفوقك، ممكن تكون في مراكز ناقصة إنت مكنتش واخد بالك منها، وممكن المنافسين دعموا نفسهم بطريقة معينة".

وأضاف: "كان عندك عجز في رأس الحربة، وكانت مشكلة كبيرة جدًا، مروان عثمان خبرته مش كبيرة، وكاموش كأنه ما جاش"، في إشارة إلى ضرورة تدعيم هذا المركز قبل بداية الموسم.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يستعد لخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، لإقامة معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، وتجهيز الفريق بأفضل صورة للموسم المقبل.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مرتقب يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية جميع اللاعبين قبل ضربة البداية الرسمية للموسم الجديد.