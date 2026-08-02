الأهلي يرفع الحمل البدني بمران على فترتين استعدادًا لمعسكر إسبانيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني، بقيادة المغربي الحسين عموتة، خوض تدريبات اليوم على فترتين، صباحية ومسائية، في إطار البرنامج البدني الذي وضعه لرفع معدلات اللياقة وتجهيز اللاعبين قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر الإعداد الخارجي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال الأيام الأخيرة في القاهرة للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية ممكنة، خاصة مع اقتراب المرحلة الثانية من الإعداد، والتي ستشهد زيادة في الجوانب الفنية والتكتيكية.

ويختتم الأهلي مبارياته الودية في القاهرة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي في الخامسة مساءً مع فريق ديلفي أو أحد أندية الدرجة الثالثة على ملاعب النادي بمدينة نصر، قبل أن يخوض مباراة ثانية في الثامنة مساءً أمام بترول أسيوط، في آخر تجارب الفريق المحلية قبل السفر إلى إسبانيا.

ويهدف عموتة إلى منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، إلى جانب الوقوف على الحالة الفنية لجميع العناصر قبل بدء المرحلة الأخيرة من الإعداد.

