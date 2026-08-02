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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنتايج يصل القاهرة وينضم لمعسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

بنتايج
بنتايج
عبدالله هشام

وصل المغربي محمود بنتايج نجم نادي الزمالك إلى القاهرة بعد قطع اجازته للانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري.

وينضم بنتايك إلى معسكر الزمالك اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة لخوض استعدادات انطلاق الموسم الجديد.

بدأ استعدادات الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول مساء أمس السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على تحية اللاعبين، وطالبهم بالتركيز في بداية فترة الإعداد خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في عدد كبير من البطولات المحلية والأفريقية. 

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم الماضي، والتتويج ببطولة الدوري.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بنتايج نادي الزمالك الزمالك معتمد جمال دوري أبطال أفريقيا

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