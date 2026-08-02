تحرك عاجل للمجلس القومي للأمومة لإنقاذ طفلتي الغردقة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله العاجل والفوري على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مأساة طفلتين بمدينة الغردقة إحداهما في التاسعة من عمرها وتواجه أزمة صحية تستوجب رعاية عاجلة، والأخرى تبلغ من العمر ثلاث سنوات، في ظل ظروف أسرية بالغة التعقيد نتيجة تواجد والدتهما رهن العقوبة القانونية وتعرض الصغيرتين لخطر فقدان المأوى عقب طرد الأسرة من مسكنها المستأجر.

وفي استجابة فورية للأزمة، أصدرت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، توجيهات حاسمة للإدارة العامة لنجدة الطفل بسرعة التحرك لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للطفلتين، واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بحمايتهما وصون حقوقهما، لا سيما بعد توثيق تواجدهما بالشارع نتيجة تداعيات طرد الأسرة من محل إقامتها.

وقد أسندت رئيسة المجلس إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل مهام التنسيق المشترك مع كل من وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحر الأحمر ووحدة حماية الطفل الفرعية بمدينة الغردقة، لإعداد بحث اجتماعي متكامل ودراسة حالة تفصيلية ترصد بدقة الأوضاع الحالية للطفلتين واحتياجاتهما الضرورية، تمهيدًا لاتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتحقيق مصلحتهما الفضلى.

ومن جانبه، كشف الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن اتخاذ مسار قانوني عاجل تضمن تحرير محضر بالواقعة ومباشرة النيابة العامة لتحقيقاتها، والتي أسفرت عن تبين تواجد والدة الطفلتين محبوسة على ذمة واقعتين قاربت الأولى على الانتهاء، بينما يسعى المجلس -بالتنسيق مع النيابة العامة- للتصالح في القضية الثانية مع المجني عليه ضمانًا لمصلحة الطفلتين الفضلى ونشأتهما في محيطهما العائلي، إلى جانب ثبوت تخلي والدي الطفلتين عن مسؤولياتهما الأساسية نحوهما.

وأوضح أن النيابة العامة أصدرت حزمة قرارات حاسمة بناءً على توصيات خط نجدة الطفل (16000) ودراسة الحالة الميدانية التي أجرتها وحدة حماية الطفل الفرعية بالغردقة عقب مقابلة الطفلتين ووالدتهما بمحبسها؛ وشملت القرارات تكليف مأمور قسم شرطة أول الغردقة بمرافقة مختص من حماية الطفل لعرض الطفلة المريضة على مستشفى الغردقة العام لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لقيد الطفلة الصغرى بسجلات المواليد، فضلاً عن إقرار المتابعة الدورية الشاملة لحالتهما وتقديم تقارير منتظمة بشأنهما.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور وائل عبد الرازق أن النيابة العامة قررت إسناد الحضانة والرعاية الفعلية للطفلتين إلى عائل مؤتمن، بعد استيفاء التواقيع وأخذ التعهدات القانونية اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة وكريمة لهما.

بدوره، شدد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، على المتابعة الميدانية واللحظية لكافة البلاغات والمقاطع المصورة المتداولة التي ترصد انتهاكات أو مخاطر تحيق بالأطفال، مشيرًا إلى تفعيل آليات الرصد الإلكتروني والاجتماعي للتدخل السريع بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأضاف أنه تم تواصل وحدة حماية الطفل الفرعية بالغردقة ورصد الحالة بصفة دورية للتأكد من استقرار الأوضاع المعيشية والصحية للطفلتين وضمان تمتعهما بكافة سبل الرعاية والحماية من أي أخطار محتملة.

وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص الشكر والتقدير للنيابة العامة، ووحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحر الأحمر، ووحدة حماية الطفل الفرعية بمدينة الغردقة، لسرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق المشترك بما ضمن سرعة احتواء الواقعة وتوفير الدعم الشامل للطفلتين.

وجدد المجلس مناشدته الجموع بالمسارعة في الإبلاغ عن أي حالات تهدد سلامة الأطفال أو تعرضهم للخطر، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل المجاني 16000، أو من خلال خدمة الواتساب الرسمية على الرقم 01102121600، تضامنًا مع الجهود الوطنية الرامية لسرعة التدخل وإنقاذ الصغار وتوفير البيئة الآمنة لهم.