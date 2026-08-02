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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني يهدي شيخ الأزهر نسخة من كتاب البرنامج اليومي للنبي ﷺ

الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني يهدي شيخ الأزهر نسخة من كتاب البرنامج اليومي للنبي ﷺ
الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني يهدي شيخ الأزهر نسخة من كتاب البرنامج اليومي للنبي ﷺ
إيمان طلعت

أعلن الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني تشرفه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معربًا عن سعادته بإهداء فضيلته نسخة من كتابه «البرنامج اليومي للنبي ﷺ».

وأضاف الزهراني، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الكتاب يُعد عملًا علميًا تأصيليًا يبرز هدي النبي ﷺ في يومه وليلته، ويستعرض أعماله وعباداته، وآدابه، وأخلاقه، وصفاته.

واختتم الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرزق الجميع مجاورة النبي ﷺ في الفردوس الأعلى، وأن يحفظ شيخ الأزهر، ويبارك في علمه وعمله، ويوفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. 

شيخ الأزهر الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني البرنامج اليومي للنبي

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