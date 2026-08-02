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موعد المولد النبوي 2026.. اعرف هتأجز كام يوم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد المولد النبوي 2026.. اعرف هتأجز كام يوم

المولد النبوي
المولد النبوي
إيمان طلعت

يكثر البحث موعد المولد النبوي 2026؛ حيث يقترب موعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول 1448؛ وفي السطور التالية نرصد موعد المولد النبوي 2026وموعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص.

موعد المولد النبوي 2026

وفقًا لجدول الإجازات الرسمية لعام 2026، فإن أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر ينتظرها العاملون خلال الأيام المقبلة هي إجازة المولد النبوي الشريف، والتي تأتي خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن توافق إجازة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الأول، وذلك انتظارًا للرؤية الشرعية التي ستحدد رسميًا بداية الشهر الهجري.

ورغم أن الحسابات الفلكية تحدد الموعد المتوقع للمناسبة، فإن الإعلان الرسمي عن موعد المولد النبوي الشريف يظل مرتبطًا بثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول، وفق الإجراءات الشرعية المتبعة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

يتساءل كثير من العاملين عما إذا كانت الحكومة ستقرر ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى نهاية الأسبوع، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس قرارًا يحدد الموعد النهائي للإجازة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي يوم الأربعاء، أو نقلها إلى يوم الخميس، وفقًا للآلية التي تُطبق في بعض الإجازات الرسمية.

وفي حال اعتماد قرار بترحيل الإجازة، فمن المرجح أن توافق يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بما يتيح لعدد كبير من العاملين عطلة متصلة تمتد إلى ثلاثة أيام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

متى ولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم؟

رأى العلماء أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولد في شهر ربيع الأول في عام الفيل وكان ذلك يوم الاثنين، وذكر علماء أن مولد النبي بالميلادي 20 إبريل ، و ميلاد النبي رحمة للعالمين، وعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده.

اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنميلاد الرسولفي شهر ربيع الأول، ووافق ذلك يوم الثاني والعشرين من شهر نيسان أبريل عام 572 ميلادية.

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

قالت دار الإفتاء، إن الأمة الإسلامية قد دَرَجَتمنذ القرن الرابع والخامس من غير نكير على الاحتفال بمولد الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام والصيام والقيام وتلاوة القرآن والأذكار، ومن ذلك أنهم يقومون بقراءة المولد، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نصَّ على ذلك المؤرخون؛ كالحافظ ابن الجوزي وابن دِحية وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم كثير، رحمهم الله تعالى.

ونصَّ جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على مشروعية قراءة المولد النبوي الشريف، وقد ألَّف في استحباب ذلك كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء، بَيَّنُوا بالأدلة الصحيحة استحبابَ هذا العمل ومشروعيته؛ حتى إنهم ألفوا كثيرًا من الموالد التي تروي قصة مولده الشريف وقدومه المنيف من أوله إلى آخره.

حكم شراء حلوى المولد النبوي

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، حكم شراء الحلوى وتبادلها بين الناس فى المولد النبوى.

وأكد شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنَّ الفتوى مستقرة على أنَّ الاحتفال بميلاد النبي مشروع، ولو لم يفعل النبي، فليس كل ما تركه النبي منهيًّا عنه.

وأضاف المفتي السابق أن شراء الحلوى وأكلها والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباح شرعًا، ويدخل في باب الاستحباب من باب السَّعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم، مضيفًا لا نريد أن نحجر على القلوب في فرحتهم بالنبي، ويجب ألا نلتفت لمن يغبش على الناس ويعكر فرحتهم بميلاد النبي.

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