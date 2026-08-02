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دعاء الوضوء يفغر الذنوب ويوسع الرزق.. واظب عليه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الوضوء يفغر الذنوب ويوسع الرزق.. واظب عليه

دعاء الوضوء
دعاء الوضوء

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يداوم على الدعاء بإثنتا عشر كلمة عند الوضوء، وحث أتباعه على ترديدها، ففي دعاء الوضوءيغفر الذنوب ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذكر الله والدعاء في كل وقت وعلى كل حال، منوها بأنه كان يدعو عند الوضوء بهذه الكلمات، أي أندعاء الوضوءهو: « اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي».

ودلل «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمارواه النسائي في سننه الكبرى، أن أبو موسى -رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي»، قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: «وهل تركن من شيء».

دعاء الوضوء

ويستحب في دعاء الوضوء أن يقول في أول الوضوء: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن ترك التسمية في أول الوضوء قالها في أثنائه قال بعض أصحابنا عن دعاء الوضوء: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ويقال بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ».

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، وروي في دعاء الوضوء بسنن الدار قطني عن ابن عمر- رضي الله عنهما-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: من توضأ ثم قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم ، غفر له ما بين الوضوءين» إسناده ضعيف.

دعاء الوضوء الوضوء مجمع البحوث الإسلامية

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