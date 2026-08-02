أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان يشارك أوائل الثانوية العامة فرحتهم

شارك نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، فرحة طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة، وحرص على تهنئتهم بنفسه بمناسبة نجاحهم وتفوقهم.

وزار الأنبا مقار عددًا من الطلاب وأسرهم، وقدم لهم التهنئة، مؤكدًا أن النجاح ثمرة التعب والاجتهاد، وأن المرحلة الجاية تحتاج منهم استمرار في الاجتهاد مع الاتكال على ربنا.

كما أجرى نيافته عددًا من الاتصالات الهاتفية بالطلاب الناجحين، وشاركهم فرحتهم، متمنيًا لهم التوفيق في اختيار الكليات ومستقبلهم الدراسي، وسط سعادة كبيرة من الطلاب وأسرهم بهذه اللفتة الأبوية.

واختتم نيافته تهنئته بالدعاء لكل الطلاب أن يبارك الله خطواتهم، ويمنحهم النجاح والتوفيق في حياتهم القادمة.