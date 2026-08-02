حركة تنقلات جديدة لضباط مباحث أسيوط 2026.. تعرّف على الأسماء والمواقع

اعتمد اللواء حازم سويلم، مدير أمن أسيوط، حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث وضباط أقسام إدارة البحث الجنائي بالمحافظة لعام 2026، وذلك في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والتي تستهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأمنية، بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني ومواجهة مختلف صور الجريمة.

وشملت الحركة الجديدة عددًا من رؤساء المباحث وفروع البحث الجنائي.. وجاءت أبرز الأسماء والمواقع على النحو التالي:

المقدم زياد بخيت رئيسًا لمباحث قسم أول أسيوط.

المقدم أحمد حسن رئيسًا لمباحث قسم ثان أسيوط.

المقدم أحمد عاصم رئيسًا لمباحث مركز أسيوط.

المقدم محمود مرسي رئيسًا لمباحث مركز الفتح.

المقدم أحمد أبوستيت لمباحث مركز أبنوب.

الرائد حسام عبدالعظيم لمباحث مركز القوصية.

الرائد يحيى عبدالحفيظ لمباحث مركز منفلوط.

الرائد محمد زكريا رئيسًا لمباحث مركز ديروط.

المقدم محمد الصباغ رئيسًا لمباحث مركز صدفا.

المقدم أحمد رشوان رئيسًا لمباحث مركز ساحل سليم.

الرائد أحمد صبحي رئيسًا لمباحث مركز الغنايم.

المقدم حسام نجيب لمباحث مركز البداري.

المقدم مصطفى جمال لمباحث مركز أبوتيج.

الرائد محمد بكري لمباحث قسم أسيوط الجديدة.

كما شملت الحركة عددًا من القيادات بقطاعات وفروع البحث الجنائي، حيث تولى العقيد محمد سيف رئاسة فرع الشمال، والمقدم بركات العمدة رئاسة فرع المنطقة المركزية، فيما تولى المقدم عمر عبدالعظيم منصب مفتش مباحث المنطقة المركزية.

وتضمنت الحركة تولي العميد أحمد مخلوف رئاسة فرع الشرق، والعقيد أحمد حربي رئاسة فرع الجنوب، بينما تولى المقدم أحمد عبدالحفيظ منصب وكيل مباحث الجنوب، والعقيد أحمد علي منصب وكيل فرع الشرق، والمقدم أحمد صلاح كرم منصب وكيل فرع المنطقة المركزية.

كما شملت الحركة تعيين العقيد علي نصر رئيسًا لمباحث المرور، والعقيد محمد عبدالكريم رئيسًا لمباحث الأموال العامة.



وتأتي حركة التنقلات في إطار خطة وزارة الداخلية لإعادة توزيع الكوادر الأمنية والدفع بقيادات وضباط جدد في المواقع المختلفة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الخبرات الأمنية، ويدعم جهود الأجهزة الشرطية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق الانضباط في الشارع الأسيوطي.