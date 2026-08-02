بعد مكافأة بـ5 ملايين دولار.. المكسيك تعلن القبض على «لا كيرينجوا» أحد أخطر زعماء العصابات بالبلاد

ألقت السلطات المكسيكية القبض على ألفونسو فرنانديز ماجايون، المعروف بلقب «بونتشو لا كيرينجوا»، أحد قيادات كارتل «لوس رييس» في ولاية ميتشواكان، وفقًا لما أعلنته السلطات المكسيكية.

وجاء القبض على «لا كيرينجوا»، المطلوب على خلفية اتهامات تتعلق بالاختطاف والتمرد، بعد ورود معلومات استخباراتية أسهمت في تحديد موقعه، قبل أن تتمكن السلطات من توقيفه.

وكانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة.

وعقب اعتقاله، اندلعت أعمال عنف نفذها عناصر من التنظيم الإجرامي التابع له، شملت إغلاق طرق وإحراق مركبات في مناطق متفرقة من الولاية.

وفي المقابل، عززت السلطات المكسيكية انتشارها الأمني لاحتواء الاضطرابات واستعادة الاستقرار، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية والقانونية بحق عناصر التنظيم الإجرامي.