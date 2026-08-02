ترامب يُفاجئ العالم: ألغيت الهجوم على إيران .. وهذه شروط العودة للتصعيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران.

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحف أمريكية بأن ترامب يستعد لشن هجوم قوي على إيران، يستهدف البنية التحتية للطاقة.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة في كامل جاهزيتها القتالية، ومستعدة للتحرك ضد إيران.

وتابع ترامب أن إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران مرهون بالقدرة على إبرام اتفاق سريع.

وأضاف ترامب أن إيران ودولًا أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم، بعد الاتفاق على ملامح صفقة.

وذكر ترامب أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحًا فوريًا وكاملًا لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وقال ترامب: «لقد وافقت، من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران، على إلغاء الهجوم مقابل إمكانية التوصل سريعًا إلى اتفاق، وإسرائيل تنضم إلينا في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران، بشرط التوصل سريعًا إلى اتفاق».